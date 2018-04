Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinecký hokejový útočník Aron Chmielewski se zapojil v obou úvodních finálových utkáních s Kometou Brno v závěrečných sekundách do strkanic. Dnes dokonce shodil rukavice a rychle povalil na led nepříliš aktivního Michala Gulašiho, který se poté schoulil do klubíčka.

"Byl jsem trochu naštvaný, že jsem nevyužil šanci v závěru. Ale o to nešlo. Viděl jsem, že kamarád leží na zemi, ale ani nevím, kdo to byl, a dva soupeřovi hráči mu dávali rány do hlavy zezadu a do zad. To jsem nemohl nechat jen tak, proto jsem tam přijel," uvedl Chmielewski, který reagoval na nadávku jednoho ze soupeřů. "Shodil rukavice a šel do toho. Udělal ale želvu, ani nevím proč," uvedl Chmielewski.

Domácí diváci nadšeně skandovali jeho jméno, ale polského reprezentanta málem oslavovali jako střelce. Chmielewski však v gólové šanci trefil asi dvacet sekund před koncem boční brankovou konstrukci. "Čiliak byl na zemi a posunoval beton k levé tyči. Chtěl jsem puk dostat za jeho beton, ale už jsem pak měl hokejku na dlouhou ruku a na sněhu mi to sjelo a puk šel do tyče. Bohužel," popsal situaci Chmielewski.

Oceláři porazili obhájce titulu v prvním finále jednoznačně 5:1, tentokrát museli strávit prohru 2:3. "Kometa nás více napadala. Beci neměli tolik času jako v sobotu, a možná proto jsme nedostávali od nich tolik puků a neměli jsme tolik šancí. Nedostávali jsme se taky v rychlosti do útočného pásma. A nedali jsme do zápasu takové srdce jako včera. Musíme se z toho poučit," řekl.