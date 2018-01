Praha - Hokejový útočník Roman Chlouba rozhodl o vítězství Chomutova na ledě pražské Sparty, když v 51. minutě jistě proměnil trestné střílení. Překonal přitom brankáře Jána Laca, který ještě v prosinci působil právě v Chomutově. Těsně před koncem roku byl ale vyměněn do Sparty.

"Věděl jsem, co udělám, ale ještě jsem se poradil s trenérem, který mi říkal, že se to vždycky snažím přetáhnout až na zadní tyč a že tentokrát to mám zkusit hned po kličce, což nakonec vyšlo," prohlásil Chlouba, který si gólmana Sparty rozpohyboval a zakončil akci do odkryté branky. "Byla to velká role, ale snažil jsem se na to nemyslet a provést to co nejlépe," dodal chomutovský rodák.

Piráti zvítězili v osmém z posledních deseti duelů. "Tři body jsou hodně důležité, přeskočili jsme o bod Spartu. Musíme makat dál, abychom play off udělali. Je třeba sbírat bod po bodu," uvedl Chlouba, který se na předchozím triumfu nad Zlínem 2:0 podílel gólem a nahrávkou.

Chomutov na kolena nesrazil ani prohospodařený dvougólový náskok z úvodní dvacetiminutovky. "První část jsme sehráli velmi dobře, ale v té druhé jsme se začali bát o výsledek, a Sparta snížila. Na začátku třetí třetiny vyrovnala a trenér nám řekl, že se máme vrátit k hokeji z první třetiny. Věřil, že když začneme bruslit, gól dáme," řekl Chlouba.

Piráti se pod vedením trenéra Vladimíra Růžičky prezentují týmovým výkonem. "Po dlouhé šňůře proher jsme měli mítink, kde jsme si řekli, že takhle dál hrát nejde, protože útočníci soupeře si v našem obranném pásmu dělali, co chtěli. Řekli jsme si, že musíme hrát obětavě, dozadu na nulu, a že když budeme hrát dobře, nějaký gól vstřelíme," prozradil Chlouba. Piráti mezi 19. a 29. kolem extraligy vyhráli jen jednou.

Že dnes Chomutov nastoupí proti Lacovi, tím se Severočeši podle Chlouby nezabývali. "Nijak jsme to nevnímali. Holt se stalo, že se Janko ocitl na druhé straně, ale zápas jsme brali jako každý jiný," dodal Chlouba.