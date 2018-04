Pardubice - Hokejová reprezentace zažívá před mistrovstvím světa v Dánsku nebývalý příliv mladých hráčů. Po bok Filipa Zadiny, Filipa Chytila či Martina Kauta se zařadil další nadějný útočník Filip Chlapík. Dvacetiletý hráč Ottawy zažil průlomovou sezonu. Debutoval v NHL, nastoupil do 20 utkání a zaznamenal také premiérový gól, k tomu tři asistence. Nyní ho čeká premiéra v reprezentačním áčku, s nímž dnes absolvoval první trénink.

V současném výběru není Chlapík jediným mladým hráčem, který se začal prosazovat v zámoří. "Je tady víc nadějných hráčů a je vtipné, že jsme Filipové. Filip Chytil už nakoukl do NHL a Filip Zadina tam bude velmi brzo. Pro český hokej je to super, že mladí kluci dostávají šanci nahoře," řekl dnes novinářům pražský rodák.

Otázkou zůstává, jestli si některý z nich vybojuje místo v týmu i pro mistrovství světa v Dánsku. "Je tu velká šance pro nás mladé, ale stejně to na konci bude o tom, kdo na to má a kdo ne. Myslím, že by trenéři nevzali mladšího hráče, který by na to neměl. Všichni musíme přesvědčit a říct si o tu nominaci," konstatoval Chlapík.

V nejbližší dnech chce mladý útočník ukázat, že může být pro reprezentaci platným členem. "Budu se snažit hrát svoji hru a ukázat, co je ve mně. Hlavně nesmím být někdo jiný, to mi říkali i trenéři v Ottawě, když jsem odjížděl. A buď se budu trenérům do reprezentace hodit, nebo ne," řekl Chlapík.

Pozvánku do reprezentace přijal s vědomím, že letenku do Dánska jistou nemá. "Před koncem sezony mi volal pan (generální manažer Jiří) Fischer s tím, abych zabojoval o místo. Pak jsme se ještě potkali v Detroitu a doladili detaily," doplnil Chlapík.

Premiéra v reprezentaci ho čeká dost možná už ve čtvrtek proti Finsku. Výraznou nervozitu ale necítí. "Po těch velkých zápasech v NHL jsem na to zvyklý. Samozřejmě tam nějaká drobná nervozitka asi bude, přece jen hraji za svoji zem, ale asi nic speciálního," tvrdil Chlapík. Při debutu v NHL se mu ale prý klepaly nohy. "Byl jsem z toho vyjukaný. První gól je samozřejmě moment, na který se nikdy nezapomíná. Pamatuji si ale všechny zápasy i momenty, byla to speciální sezona," prohlásil Chlapík s nadějí, že se udrží v kádru Ottawy i příští rok.

"Dostal jsem příležitost a myslím, že teď budou předělávat tým, takže je šance, že bych se tam usadil na celou sezonu. Je to jen na mně, udělám pro to maximum," řekl útočník, který v sezoně pendloval mezi prvním týmem Senators a týmem Belleville v AHL.

Jak to v zámořské lize bývá, na premiéru se Chlapík ani nestihl pořádně připravit. "Kyle Turris onemocněl den před zápasem, takže mi zavolali asi v osm večer s tím, že druhý den nastoupím. Odletěl jsem do Ottawy, ráno šel na rozbruslení a večer byl zápas. Ani jsem to nestihl vstřebat, ale bylo to super," vzpomínal na první start po boku hvězd, jako jsou Erik Karlsson, Mike Hoffman nebo Matt Duchene.

"Byl to první zápas, chtěl jsem udělat maximum, aby se mi to povedlo a hlavně, abych neudělal žádnou chybu, z toho jsem měl trochu strach," přiznal Chlapík.

Do národního výběru pro mistrovství světa se chce probojovat i kvůli svému dědovi. "Děda byl z mé nominace nadšený, protože sleduje každé mistrovství. Minulý rok jsem byl s ním a s tátou na finále, dostal jsem to jako dárek k narozeninám. Vůbec jsem nepřemýšlel nad tím, že bych měl za rok šanci o něco takového bojovat. Celé Česko to prožívá, je to něco speciálního," zasnil se Chlapík.