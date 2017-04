New York 17. dubna (ČTK) - Basketbalistům favorizovaného Bostonu nevyšel vstup do play off NBA, když na vlastní palubovce podlehli Chicagu 102:106. Naopak nejvýše nasazený tým Západní konference Golden State přehrál Portland 121:109. Washington vstoupil do play off vítězstvím 114:107 nad Atlantou. Tomáš Satoranský odehrál za Wizards dvě minuty.

Chicago rozhodlo vyrovnaný zápas v závěru čtvrté čtvrtiny šňůrou 14:4, díky které šlo do vedení 101:92. Celtics se ještě dokázali přiblížit na dva body, ale Jimmy Butler dvěma trestnými hody rozhodl o výhře Bulls. Butler byl s 30 body a devíti doskoky nejlepším hráčem hostů. Devatenácti body při svém debutu v play off pomohl náhradník Bobby Portis. Robin Lopez přidal 14 bodů s 11 doskoky, Rajon Rondo proti svému bývalému celku nasbíral 12 bodů, sedm doskoků a šest asistencí. Bulls se vypořádali i se střeleckým výpadkem Nikoly Mirotiče, jenž proměnil jedinou z devíti střel a zůstal na čtyřech bodech.

Celtics zasáhla den před zápasem tragická událost, když se jejich nejlepšímu hráči Isaiahu Thomasovi zabila sestra při autonehodě. Osmadvacetiletý rozehrávač i tak nastoupil a byl s 33 body nejlepším střelcem utkání, ale ani jeho výkon prohru neodvrátil.

Osmý celek Západní konference Portland držel na palubovce Golden State vyrovnané skóre ještě po třech čtvrtinách, v poslední části ale favorit rozhodl o své výhře. Loňské vicemistry vedl s 32 body a 10 doskoky Kevin Durant, 29 bodů přidal Stephen Curry. Triple double těsně unikl Draymondu Greenovi, který si připsal 19 bodů, 12 doskoků, devět asistencí a ještě pět bloků. Portlandu nestačilo 41 bodů Damiana Lillarda, ani 34 bodů C. J. McColluma.

Houston zdolal Oklahomu 118:87. Hosté v poločase prohrávali pouze o pět bodů, ale zbytek zápasu jasně patřil domácím. James Harden zavelel k úvodní výhře v sérii 37 body, devíti asistencemi a sedmi doskoky. Rozehrávač Patrick Beverley přidal 21 bodů a 10 doskoků. Za hosty zaznamenal Russell Westbrook 22 bodů, 11 doskoků a sedm asistencí, ale proměnil pouze šest z 23 pokusů z pole.

Vítězně vstoupil do play off i Washington, Atlantu porazil 114:107. Český reprezentant Tomáš Satoranský dostal v dresu vítězů při svém debutu ve vyřazovacích bojích v zámoří šanci na dvě minuty, během nichž se zapsal do statistik jedním faulem.

Washington sice prohrál o čtyři body první čtvrtinu, ale do poločasu vývoj obrátil a v pátém duelu v sezoně porazil Atlantu počtvrté. V dresu Wizards si připsalo šest hráčů včetně kompletní základní sestavy dvojciferný počet vstřelených bodů, kapitán John Wall zaznamenal 32 bodů a 14 asistencí. Nejlepším střelcem Hawks byl s 25 body Němec Dennis Schröder. Druhý zápas se hraje opět ve Washingtonu ve středu.

Play off NBA - 1. kolo:

Východní konference - 1. zápas:

Washington - Atlanta 114:107, Boston - Chicago 102:106.

Západní konference - 1. zápasy:

Golden State - Portland 121:109, Houston - Oklahoma 118:87.