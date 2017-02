New York - Hokejisté Chicaga zvítězili v pátečním utkání NHL na ledě Winnipegu 5:2 a připsali si čtvrtou výhru v řadě. Hosté, kteří nastoupili bez zraněného brankáře Ondřeje Pavelce, naopak prohráli potřetí za sebou a ztratili další důležité body v boji o postup do play off.

Blackhawks, v jejichž sestavě nechyběl obránce Michal Kempný, prohráli s Winnipegem všechny čtyři předchozí vzájemné duely v sezoně při celkovém skóre 5:14. A přestože tomu skóre moc nenapovídá, na první úspěch se v pátek pořádně nadřeli. Ještě tři minuty před koncem vedli pouze 2:1.

Pak ale přidal třetí gól Duncan Keith a za další minutu zvýšil na 4:1 v oslabení trefou do prázdné branky při power play Marián Hossa. Domácí sice v pokračující přesilové hře ještě dokázali stav zkorigovat, výhru Chicaga ale pečetil dalším gólem do odkryté klece Artěmij Panarin, který si navíc připsal dvě asistence.

"V minulém utkání jsme proti nim také vedli ve třetí třetině o jeden gól, ale nedokázali jsme to dotáhnout do vítězného konce. Dnes jsme udělali to, co jsme měli - dali jsme na konci důležitý třetí gól," radoval se útočník Patrick Kane, který v 16. minutě otevřel skóre zápasu. Zaznamenal 269. gól v kariéře, překonal Tonyho Amonteho a stal se nejlepším střelcem klubu v historii narozeným v USA. "Je to prima pocit porazit tenhle tým, jemuž se proti nám tak dařilo," dodal.

Jets nebyl nic platný ani velmi dobrý výkon Pavelcova náhradníka Connora Hellebuycka, který si připsal 31 zákroků a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání. "Pomalý jsme se rozjížděli a soupeř měl v úvodu převahu. Od druhé třetiny jsme se ale zlepšili a ve třetí třetině jsme tvrdě bojovali o vyrovnání. Bohužel to nevyšlo," litoval útočník Bryan Little.

V druhém pátečním duelu porazila Minnesota 2:1 po nájezdech Tampu Bay. Hlavním strůjcem úspěchu Wild byl opět brankář Devan Dubnyk, který zneškodnil 26 střel i všechny tři nájezdy a jako první gólman v sezoně vychytal třicáté vítězství.

Dubnyk vede statistiky v počtu výher a dělí se o druhé místo v procentuální úspěšnosti zásahů (93,4) i v průměru obdržených branek na zápas (1,96). "Ale nejdůležitější jsou vítězství. Na ty kladu největší důraz, až pak jsou další statistiky," uvedl třicetiletý gólman nejlepšího týmu Západní konference. "Zatím prožíváme výbornou sezonu. Užíváme si to na ledě i v kabině a nechceme přestat," dodal.

NHL:

Winnipeg - Chicago 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Branky: 22. Little, 59. Lowry - 16. P. Kane, 33. Anisimov, 58. Keith, 59. Hossa, 60. Panarin. Střely na branku: 30:36. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane (Chicago), 2. Hellebuyck (Winnipeg), 3. Panarin (Chicago).

Minnesota - Tampa Bay 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 35. Niederreiter, rozh. nájezd Koivu - 38. Point. Střely na branku: 38:27. Diváci: 19.178. Hvězdy zápasu: 1. Dubnyk (Minnesota), 2. Vasilevskij (Tampa), 3. Parise (Minnesota).