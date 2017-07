Karlovy Vary - Příběh prvního demokraticky zvoleného prezidenta nezávislé Gruzie bude zřejmě v domovské zemi považován za kontroverzní. Režisér George Ovašvili to dnes řekl novinářům na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Snímek Chibula je inspirován skutečným příběhem Zviada Gamsachurdii a je zařazen do hlavní festivalové soutěže. Divákům v Karlových Varech se poprvé představí dnes večer ve Velkém sále hotelu Thermal.

"Chibula má v Gruzii premiéru v září a popravdě máme trochu obavy, jak lidé film přijmou. Už nyní jsem obdržel agresivní reakce od několika lidí, kteří ten film samozřejmě ještě ani neviděli. V Gruzii to ale bylo a i po 25 letech stále je téma, o kterém se moc nemluví. Už deset nebo 15 let jsem uvažoval, že ten film natočím, ale pořád jsem si říkal, že ještě nepřišel čas," řekl Ovašvili.

Film je v první řadě lidským dramatem člověka, který po pouhých devíti měsících v čele státu o moc opět přišel a z hlavy státu se stává štvancem. Se skupinkou svých věrných se vydává do hor, kde se má setkat se svými podporovateli, s jejichž pomocí, jak nepřestává doufat, znovu získá moc. "Je to příběh z prostředí politiky, ale není politický. Už od počátku byla moje hlavní myšlenka nestavit se na ničí stranu, nesoudit, co je dobré nebo špatné. Jen vyprávím ten příběh, který je hlavně niterným příběhem člověka," řekl režisér.

Gruzínský režisér George Ovašvili je na festivalu v Karlových Varech již pravidelným hostem. S filmem Kukuřičný ostrov v roce 2014 zvítězil v hlavní soutěži, loni usedl v porotě. Ocenění Křišťálovým glóbem za nejlepší film mu podle něj pomohlo v další tvorbě.

Chibula se bude v Karlových Varech v následujících dnech promítat ještě dvakrát, v pondělí v kinosále Pupp a ve středu v kině Drahomíra.