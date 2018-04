Paříž - Kolem vstupu expertů z Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) do syrského města Dúmá panují stále nejasnosti. Podle syrských státní médií tam experti vjeli dnes, americké ministerstvo zahraničí to ale zpochybnilo. Inspektoři mají vyšetřit okolnosti útoku ze 7. dubna, při němž podle některých západních zemí syrský režim použil chemické zbraně. Damašek a spojenecké Rusko to popírají.

Syrská agentura SANA oznámila, že "experti na chemické zbraně vstoupili do Dúmy". Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauertová ale později oznámila, že si Washington nemyslí, že se vyšetřovatelé dostali k místu útoku. Sdělila, že ví o zprávách ze Sýrie, že inspektoři místo viděli, avšak Spojené státy se domnívají, "že tým ještě do Dúmy nevstoupil". Zopakovala také dřívější tvrzení Washingtonu, podle nějž byl v Dúmě použit chlor a sarin.

Ruský zdroj při OPCW v pondělí oznámil, že vyšetřovatelé budou moci odjet do Dúmy ve středu. Francouzské ministerstvo zahraničí dnes v prohlášení upozornilo, že důkazy na místě rychle mizí a že je třeba Dúmu vyšetřovatelům zpřístupnit.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová k tomu řekla, že ji postoj francouzského ministerstva zahraniční udivuje. "Rusko se vyslovilo pro co nejrychlejší vyslání inspekce do Dúmy a poskytlo veškerou podporu, aby se ta cesta mohla zorganizovat," řekla. Přístup inspektorů podle ní komplikoval fakt, že v Dúmě jsou stále zbylí povstalci a OSN si přála bezpečnostní záruky.

Tým OPCW je od soboty v Damašku, ale Rusko a syrská vláda tvrdily, že do Dúmy zatím z bezpečnostních důvodů nemohou. Moskva i Damašek ale také sdělily, že si přejí, aby byla událost vyšetřena. Podle Moskvy žádný útok nebyl a okolnosti kolem něj byly zinscenovány. Washington se naopak obává, že Rusko na místě důkazy zničilo.

Alexandr Rodionov z chemické jednotky ruské armády dnes řekl, že jeho lidé našli v Dúmě chemickou laboratoř používanou povstalci. Na místě byl chlor a materiál potřebný k výrobě yperitu. Kanystr s chlorem se podle Rodionova podobal nádobě, která byla na záběrech povstalců dokumentujících údajné místo chemického útoku.

V noci na sobotu podnikly Spojené státy, Británie a Francie koordinovaný vojenský úder na cíle v Sýrii, které podle nich sloužily ke zpracovávání a dalšímu skladování chemických zbraní. Nikdo při náletech nezemřel.

Izraelský server Ynet News dnes s odvoláním na rozvědku napsal, že sobotní útok nesplnil svůj cíl. Nebyl smrtelnou ranou chemickému arzenálu syrského prezidenta Bašára Asada a ani prezidenta neodradil od dalších chemických útoků. "Jestli (americký) prezident Donald Trump nařídil útoky jen proto, aby zareagoval na to, že Asad použil chemické zbraně, pak byl cíl splněn. Ale pokud bylo cílem paralyzovat Asadovy možnosti dalšího chemického útoku, nebo ho od toho odradit, pak pochybuji, že bylo něco z toho splněno," citoval server zdroj z izraelských tajných služeb.