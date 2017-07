Ilustrační foto - Fotbalista AS Řím Antonio Rüdiger a Michael Krmenčík z Viktorie Plzeň v zápase Evropské ligy.

Ilustrační foto - Fotbalista AS Řím Antonio Rüdiger a Michael Krmenčík z Viktorie Plzeň v zápase Evropské ligy. ČTK/AP/Andrew Medichini

Londýn - Fotbalová Chelsea získala německého obránce Antonia Rüdigera z AS Řím a podepsala s ním smlouvu na pět let. Podle italských médií čtyřiadvacetiletý hráč přestoupil za 35 milionů eur (913 milionů korun), další čtyři miliony eur (104 miliony korun) může italský vicemistr inkasovat dodatečně na bonusech.

Dres římského celku oblékal Rüdiger dva roky, předtím působil ve Stuttgartu. Italský klub za něj v roce 2015 zaplatil 13 milionů eur, nyní za něj obdrží trojnásobek.

"Je to skvělý pocit, každému hráči se nepoštěstí, aby se dostal do takového klubu," komentoval svůj příchod do Chelsea sedmnáctinásobný německý reprezentant, který se nedávno podílel na vítězství na Poháru FIFA.