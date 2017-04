Londýn - Fotbalisté Chelsea zvítězili v anglické lize nad Southamptonem 4:2, odčinili předchozí porážku 0:2 od Manchesteru United a znovu přiživili své naděje na zisk titulu. Před středečními zápasy vedou tabulku o sedm bodů před Tottenhamem, který o víkendu vyřadili v semifinále Anglického poháru. Třetí Liverpool má odehráno o utkání víc a ztrácí na první místo už 12 bodů.

Chelsea nedokázala ani v jedenáctém zápase za sebou udržet čisté konto, tentokrát ji ale podrželi útočníci. Delší sérii měla naposledy v prosinci 1996, kdy neodehrála s nulou 13 utkání v řadě.

Eden Hazard se odvděčil za návrat do základní sestavy v 5. minutě, kdy poslal domácí svým 15. gólem v sezoně do vedení. Za necelých dvacet minut ale vyrovnal bývalý záložník Chelsea Oriol Romeu, jenž se trefil po více než roce. Do prázdné brány doklepl míč, který předtím vyrazil Thibaut Curtois.

Ještě před koncem poločasu poslal domácí znovu do vedení po rohu další navrátilec do základní jedenáctky Gary Cahill, jenž o víkendu v úspěšném semifinále Anglického poháru chyběl kvůli žaludečním problémům.

Po přestávce se pak prosadil i Diego Costa, který v poháru stejně jako Hazard jen střídal a po sedmizápasovém půstu si připsal jubilejní 50. gól v Premier League. Těsně před koncem pak načal další padesátku brankou na 4:1. Hosté dokázali v nastavení už jen snížit po trefě Ryana Bertranda.

Výsledky 34. kola anglické fotbalové ligy

Chelsea - Southampton 4:2 (53. a 89. Costa, 5. Hazard, 45.+1 Cahill - 24. Romeu, 90.+4 Bertrand).

Tabulka:

1. Chelsea 33 25 3 5 69:29 78 2. Tottenham 32 21 8 3 68:22 71 3. Liverpool 34 19 9 6 70:42 66 4. Manchester City 32 19 7 6 63:35 64 5. Manchester United 32 17 12 3 50:24 63 6. Everton 34 16 10 8 60:37 58 7. Arsenal 31 17 6 8 63:40 57 8. West Bromwich 33 12 8 13 39:42 44 9. Southampton 32 11 7 14 39:44 40 10. Watford 33 11 7 15 37:54 40 11. Stoke 34 10 9 15 37:50 39 12. Crystal Palace 33 11 5 17 46:53 38 13. Bournemouth 34 10 8 16 49:63 38 14. West Ham United 34 10 8 16 44:59 38 15. Leicester 32 10 7 15 41:53 37 16. Burnley 34 10 6 18 33:49 36 17. Hull 34 9 6 19 36:67 33 18. Swansea 34 9 4 21 39:68 31 19. Middlesbrough 33 4 12 17 23:43 24 20. Sunderland 32 5 6 21 26:58 21