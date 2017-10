Praha - Přestože čeští fotbalisté před posledními dvěma zápasy kvalifikace mistrovství světa 2018 v Ázerbájdžánu a se San Marinem už nemají šanci zabojovat o postup, záložník Vladimír Darida bere jen šest bodů. Je mu totiž jasné, že se může rozhodovat o nasazení do dalšího kvalifikačního cyklu i nově vznikající Ligy národů.

"Samozřejmě letíme do Ázerbájdžánu s tím, že ten zápas chceme zvládnout a chceme přivézt tři body. Abychom si nejen vylepšili koeficient, ale i trošku tu naši reputaci," řekl Darida novinářům před odletem do Baku, kde s reprezentací ve čtvrtek nastoupí proti domácímu výběru.

Ázerbájdžán se po zářijovém programu kvalifikace dostal před český celek na třetí místo skupiny. "Já myslím, že už asi na tabulku ani koukat nemusíme. Spíš nám jde o to udělat šest bodů, které budou důležité pro koeficient. Bohužel tabulka dopadla, jak dopadla," posteskl si sedmadvacetiletý záložník Herthy Berlín.

Se spoluhráči dobře ví, že reprezentace bude v Ázerbájdžánu a se San Marinem hrát o co nejlepší pozici v žebříčku UEFA, podle nějž se bude nasazovat do skupin Ligy národů. Nová soutěž od příštího roku do velké míry nahradí přípravné zápasy a nabízí možnost dodatečně se dostat na evropský šampionát. Češi budou usilovat o to, aby se z 27. místa posunuli aspoň na 24. příčku a mohli hrát druhou a ne třetí ligu.

"Dostávali jsme ty indicie v mezičase mezi srazy. Už jsme dostali nějaké materiály a informace k tomu, o co hrajeme, co je dál ve hře. Takže všichni hráči to vědí a mají to v hlavách. Musíme prostě získat šest bodů, abychom udělali to maximum pro to, co můžeme, abychom se dostali do lepší skupiny," uvedl Darida.

Před rokem v Ostravě v prvním vzájemném zápase s Ázerbájdžánem český celek remizoval bez branek. Darida očekává, že soupeř bude hrát ofenzivněji, jako to předvedl při domácí porážce 1:4 se suverénem skupiny Německem.

"V rámci přípravy v září na Německo jsme ten zápas už viděli. Ázerbájdžánci se doma snažili občas napadat, takže nemyslím, že by byli jen zalezlí a čekali na brejky, jako to bylo u nás. Podle mě budou aktivní a budou nás chtít potrápit v rozehrávce," dodal Darida.

V neděli ho čeká zápas se San Marinem v Plzni, kde si udělal jméno. "Je to speciální. Je to můj čtvrtý zápas tam, co jsem odešel, je to vždy po nějakém roce nebo dvou, co jedu do Plzně. Těším se moc, jsou to zápasy na mé domácí půdě. Celkově stadion, lidi, atmosféra, vše je tam výborné. Doufám, že to bude pokračovat," doplnil Darida.