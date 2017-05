Paříž - Trenér hokejové reprezentace Josef Jandač se již ve druhém zápase na mistrovství světa rozhodl zařadit tři největší hvězdy týmu do jedné formace. V průběhu druhé třetiny utkání proti Bělorusku, které Češi vyhráli jednoznačně 6:1, přesunul Jakuba Voráčka místo Romana Červenky ke dvojici Tomáš Plekanec, David Pastrňák.

"Plán zamíchat se sestavou jsme měli a už na konci druhé třetiny jsem to zkoušel. Chceme trošku oživit Pastu (Pastrňáka), protože druhá formace není úderná, jak by měla být," poukázal Jandač na menší střelecké trápení původní trojice Pastrňák, Plekanec, Červenka. "Jsou tam dva ofenzivní hráči, Pleky zodpovědný v defenzivě, ale zatím jim to tam moc nepadalo a ani si nevytvářeli šance," vysvětlil.

Se změnami nakonec mohl být spokojený. Gól si připsal Červenka i Voráček, bodoval také Pastrňák a všichni skončili v plusových hodnotách při statistice vstřelených a inkasovaných branek.

"Určitě jsou to kluci, kteří si mohou vyhovět, ale teď bych k tomu nechtěl moc něco říkat. Můžeme mít více variant a nemusíme držet jednu sestavu. I proto, kdyby nedej bože přišlo nějaké zranění. Je potřeba, aby kluci nebyli fixovaní na jednoho spoluhráče. Zachováme nějaké vazby, ale když to nebude ono, tak s tím zamícháme," uvedl Jandač.

Novou variantu sestavy nechtěl příliš hodnotit i proto, že ve třetí třetině, kterou Češi vyhráli 3:0, již bylo o vítězi podle jeho slov rozhodnuto. Jedním z klíčových momentů celého utkání byla podle českého trenéra úvodní branka Petra Vrány.

"Viděli jsme zápas Bělorusů s Finskem, který byl obranný. Potřebovali jsme dát první gól, což se povedlo, a další důležitý moment bylo, když jsme odskočili z 2:1 na 3:1. První polovina zápasu byla těžká, pak se to ale zlomilo," řekl.

Potěšily ho i dvě branky od obránců, střelecky se prosadili Radim Šimek a Michal Kempný. "Máme v týmu beky, kteří mají ofenzivní schopnosti a dnes bylo důležité, že k výhře přispěli. Potřebujeme ale, aby i dobře bránili a v defenzivní hře máme pořád rezervy. I dnes tam byla pasáž, kdy jsme vedli a hrálo se nahoru dolů. Toho se příště musíme vyvarovat," podotkl Jandač.