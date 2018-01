Buffalo - Poprvé po 13 letech si zahraje česká hokejová dvacítka semifinále mistrovství světa a po čtvrtfinálové výhře v Buffalu nad Finskem 4:3 po samostatných nájezdech myslí tým kouče Filipa Pešána na medaili. Na tu čekají junioři právě od bronzu v roce 2005 v Grand Forks.

"Nechceme skončit po čtvrtfinále. Chceme medaili a porveme se o ni," řekl útočník Kristian Reichel, který k postupu pomohl trefou na 2:2 v 35. minutě i jedním proměněným nájezdem.

"Já jsem si říkal, že jedu za všechny Čechy, kteří nám fandí, a že nájezd musím proměnit. Vzpomněl jsem si na tátu před dvaceti lety. Jel tehdy první, tak jsem chtěl jet taky," prohlásil Reichel a připomněl úspěšný nájezd svého otce Roberta ze semifinále olympijský her v Naganu proti Kanadě.

Potěšilo jej, že v komorní atmosféře před 5109 diváky, byli čeští příznivci slyšet. "Mně bylo jedno, jaká byla atmosféra. Tu jsme si udělali sami v šatně. České fanoušky jsme ale v hledišti cítili a viděli. Moc jim děkujeme za podporu," doplnil Reichel.

Rozhodujícím nájezdem a dvěma asistencemi pomohl k postupu útočník Martin Nečas, který přihrál hned v sedmé minutě v přesilové hře na úvodní gól Filipu Zadinovi. "Začali jsme dobře. Poté jsme trochu polevili, začali jsme zmatkovat a Finové byli lepší. Chtěli jsme ale vyhrát o trošku více než oni," podotkl Nečas.

V nájezdech ve třetí sérii propasíroval puk za brankáře Ukka-Pekku Luukkonena a zvýšil na 2:0. Gólman Josef Kořenář pak už inkasoval pouze jednou a Češi slavili. "Chtěl jsem jet zprava a střílet brankáři nad lapačku. Puk mi ale skočil, byl to spíše šťastný nájezd," popsal Nečas klíčovou trefu.

Užíval si postup do semifinále. "Je to skvělý pocit. Radost ale trvá do půlnoci. Teď si to musíme užít, poté pořádně zregenerovat a připravit se na další zápas" doplnil Nečas.

Dvěma góly se zaskvěl útočník Filip Zadina, který v 58. minutě v power play vyrovnal na 3:3. "Snažili jsme se dostat puk do hloubky. Galvi dobře vystřelil a já jsem puk tečoval mezi nohy. Neviděl jsem ho, ale skončil v brance," popisoval situaci Zadina.

Právě tato branka byla podle Zadiny rozhodujícím momentem. "Pro soupeře je to vždy těžké, pokud vyrovnáte pár minut do konce. Využili jsme toho a pak rozhodli v nájezdech. Jsem moc rád, že jsme vyhráli a posunuli jsme se zase o kus dál," doplnil kanonýr, který vstřelil na turnaji už pět branek.

Hlavní oporou byl gólman Josef Kořenář, který kryl 51 střel a také čtyři nájezdy. "Jeho výkon byl neskutečný. Tento zápas mu může hodně pomoci. Podržel nás nejvíce, jak mohl," řekl Zadina. "Chytal neskutečně, měl přes padesát zákroků. Pokud gólman dobře zachytá, posune tím tým o dva stupně výš," doplnil Nečas.

Herně zápas patřil více Finům. V prvních dvaceti minutách vystřelili čeští mladíci na jejich branku pouze čtyřikrát. "Nebyl to přehnaný respekt. Spíše to byla obrovská kvalita soupeře, který byl silný na puku a dominoval v našem obranném pásmu. V duelu se Švýcarskem jsme zase soupeře přestříleli my a stav byl také vyrovnaný," zhodnotil střeleckou aktivitu svého celku trenér Filip Pešán.