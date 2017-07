Mladá Boleslav - Ačkoli fotbalistům Mladé Boleslavi stačí k postupu do 3. předkola Evropské ligy v odvetě se Shamrock Rovers i těsná prohra, generální sportovní manažer a trenér Dušan Uhrin mladší nechce hrát na jistotu. Utkání chce vyhrát a přispět tak do českého koeficientu UEFA, který je důležitý pro nasazování do pohárů.

"Chceme doma vyhrát a získat body do koeficientu. Samozřejmě důležitější je postup, ale i tohle hraje roli," řekl Uhrin na předzápasové tiskové konferenci.

Středočeši první zápas vyhráli v Dublinu 3:2, Uhrin však před odvetou varuje před podceněním a věří, že při obnovené domácí premiéře v Mladé Boleslavi, kde už dříve dvakrát působil, se přivítá s fanoušky postupem.

"Vykročili jsme dobře, první utkání jsme zvládli, ale nebylo to nic jednoduchého. Udělali jsme první krok, teď musíme přidat druhý. Musíme to doma potvrdit. Věřím, že přijdou diváci a že se nám utkání povede," uvedl devětačtyřicetiletý kouč. "Odveta určitě formalitou nebude, protože když soupeř v prvním utkání převzal iniciativu, tak jsme s ním měli docela problémy," dodal.

První zápas v Dublinu byl pro Mladou Boleslav zároveň ostrým startem do sezony a hráčům trochu svazovalo nohy očekávání. Proto Uhrin věří, že v odvetě jeho svěřenci budou hrát ještě lépe. "Mužstvo z Irska hraje to, co jsme předpokládali, ale bylo to pro nás hodně těžké. Měli jsme krátký čas na přípravu, přesto to mužstvo zvládlo docela slušně, protože jsme vyhráli. Ale zase jsme dostali dvě laciné branky, čehož se musíme vyvarovat. Věřím, že odvetu zvládneme ještě lépe," dodal Uhrin.

Musíme hrát po zemi, nabádá před odvetou se Shamrockem Čmovš

Nepřistoupit na ostrovní fotbal v podobě nakopávaných míčů a hrát po zemi. To je podle stopera Pavla Čmovše recept pro Mladou Boleslav na zvládnutí odvety 2. předkola Evropské ligy se Shamrockem Rovers a postup po úvodní výhře 3:2.

"První utkání nám ukázalo, že oni hrají klasický ostrovní fotbal, tedy dlouhé nákopy. To není věc, ve které bychom s nimi chtěli soupeřit. Když dáme balon na zem a hrajeme svou hru, tak máme šance. To musíme praktikovat i v odvetě, aby zápas dopadl dobře," řekl Čmovš na předzápasové tiskové konferenci.

Se spoluhráči si uvědomuje, že vedení 3:2 z prvního utkání je sice před domácí odvetou nadějný výsledek, ale nesmí se nic podcenit. "Jsme stále teprve v poločase. Utkání v Irsku bylo náročné. Teď hrajeme doma. Doufáme, že nás přijdou podpořit fanoušci. Musíme se soustředit na náš výkon, abychom utkání zvládli a postoupili," uvedl stoper se zkušenostmi z Nizozemska, Bulharska, Indie a Rumunska.

"Větší klid v kabině je jen v tom, že máme za sebou první utkání. Že už sezona začala. Ale nechceme nějak kalkulovat a chceme i v odvetě hrát na vítězství," dodal.

Spolu s druhým stoperem Patriziem Stronatim bude mít za úkol především "uskákat" vysokého útočníka Garyho Shawa a nenechat ho sklepávat dlouhé nákopy. "Hrají na vysokého útočníka. S tím si musíme poradit lépe, než se nám dařilo v začátku prvního utkání. Musíme celkově vylepšit začátky a konce poločasů, protože zejména druhý gól ke konci zápasu byl laciný. Těchto věcí se musíme vyvarovat a udržet koncentraci po celých devadesát minut," prohlásil Čmovš.