Rožnov p. R. (Vsetínsko) - V rožnovském Valašském muzeu v přírodě dnes začala termosanace Chalupy z Prlova. Jde o tepelné ošetření dřeva kvůli likvidaci dřevokazných škůdců, řekla ČTK mluvčí muzea Pavlína Polášková.

Chalupa z Prlova se nachází v areálu Valašské dědiny. "Patřila k velmi staré usedlosti v obci, zapsané v tereziánském katastru v roce 1754. Část obce byla za druhé světové války vypálena kvůli spolupráci s partyzány. Objekt patří k nejstarším zachyceným formám roubeného domu. Obytná část sestává z jizby, malé komory a vstupní síně," uvedla mluvčí.

Termosanace podle ředitele muzea Jindřicha Ondruše zaručuje, že každý kus dřevěné konstrukce byl řádně ošetřen. "Probíhá v řádech hodin a spolu s přípravou nezaberou práce více než pět až sedm dnů. Vně objektu budou umístěny horkovzdušné přístroje, aby od nich mohlo být vedeno do sanovaného objektu horkovzdušné potrubí přes stávající otvory, okna, dveře. Pro nahřívání budou využity horkovzdušné agregáty," uvedl ředitel.

Potrubí je rozmístěno tak, aby horký vzduch byl dopraven rovnoměrně do všech prostor celého objektu včetně podkroví. "Do masivu dřevěných konstrukcí budou instalována přesná termoelektrická čidla, aby byla zajištěna kontrola prohřívání všech částí konstrukcí na potřebnou teplotu. Prioritou je dosáhnout na všech konstrukcích, to znamená v měřených termočláncích umístěných ve dřevěných konstrukcích, teploty 55 stupňů Celsia po dobu jedné hodiny. Jakmile toho bude dosaženo, je možno termosanaci prohlásit za úspěšnou a ukončit nahřívání," uvedl Ondruš. Po termosanaci se v chalupě počítá s opravou topeniště, komínu a omítek.

Termosanace chalupy je součástí společného projektu rožnovského muzea a Slovenského národného muzea v Martine. Při uskutečňování projektu bude rekonstruováno 11 objektů lidové architektury, z toho pět v rožnovském muzeu. Projekt podpořily evropské fondy, jeho rozpočet je 13,5 milionu korun, na české straně se utratí 5,6 milionu korun, z toho dotace pokryje 85 procent nákladů.