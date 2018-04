Lipno nad Vltavou (Českokrumlovsko) - Bývalý veslař a olympijský medailista Václav Chalupa se spolu s dalšími pěti bývalými veslaři vydají na plavbu po Vltavě z Českých Budějovic do Prahy. Přibližně 200 kilometrů dlouhý úsek chtějí na speciálních veslicích zdolat za čtyři dny. Chtějí tak připomenout historii vorařství, kdy se dřevo po Vltavě plavilo ze šumavských lesů až do Prahy. Veslaři vyrazí z Českých Budějovic v pátek 4. května.

"Akci jsme pojali jako poutní plavbu, nebudou to žádné závody. Chceme si ji užít. Budeme dlouho sedět a naše zadní část těla si na to teď musí zvyknout. Když jsem vesloval závodně, najel jsem i třeba 50 km denně ve třech fázích, to ale bylo něco jiného, tohle bude náročnější," řekl ČTK Chalupa, který se s dalšími účastníky plavby připravuje v těchto dnech na lipenské přehradě. "Vorařství a plavení dřeva je u nás na Lipensku součástí kulturně-historického dědictví, což je věc, kterou bych chtěl nyní také propagovat a pozvat lidi k nám na Lipensko, aby ho třeba sami při demonstračním plavení dřeva mohli vidět a zažít," říká Chalupa, čerstvý člen Turistického spolku Lipenska, který se stará o rozvoj lokality na území od Stožce po Rožmberk.

Pocta historii vorařství není jediným důvodem plavby. Veslaři chtějí připomenout i 625. výročí úmrtí Jana Nepomuckého, který je patronem mostů a všech řemesel, jež mají co do činění s vodou. "A to jak například nás veslařů, ale i plavců, vorařů nebo lodníků," uvedl další člen expedice a Chalupův kamarád Radek Šťovíček.

Speciální veslice, na nichž chce skupina zdolat řeku, jsou jednomístné a kratší než klasické závodní skify. Podle Chalupy na lodi lze dosáhnout průměrné rychlosti sedmi kilometrů za hodinu. "Výhodou je, že jsou pro nás nepřevrhnutelné. Jsou stavěné na moře, do extrémních podmínek, a proto budou na Vltavě maximálně bezpečné v jakémkoliv počasí. Navíc jsou stabilní, takže si na nich i odpočineme," uvedl Chalupa.

Během plavby zdolají i přehrady Orlík a Slapy. Po cestě plánují zastávky především na místech, která jsou spjata s vorařstvím. Cíl si naplánovali na 7. května pod obloukem pražského Karlova mostu.