Praha - Česká filharmonie (ČF) v příštích několika letech objedná vznik nových hudebních děl od českých i zahraničních skladatelů. Současnou hudbu chce také v příští sezoně i dalších letech často uvádět. Uvedli to dnes zástupci ČF na tiskové konferenci. V nadcházející sezoně se vedení tělesa ujímá šéfdirigent Semjon Byčkov. Filharmonie s ním pojede na turné do USA s dvěma koncerty v Carnegie Hall a do Německa, kde poprvé vystoupí v Labské filharmonii v Hamburku.

Začíná nová kapitola v historii České filharmonie i v mém životě, řekl Byčkov a první český orchestr přirovnal ke své rodině. Doplnil, že jeho první program s ČF bude Mahlerova Druhá symfonie. "Je to více než 50 let, co s ní žiji, začal jsem ji objevovat jako dítě a objevování zatím neskončilo," vyznal se ze své lásky ke skladbě a ke skladateli s českými kořeny.

Filharmonie pod vedením Byčkova dokončí projekt, v jehož rámci nahrává symfonie a další orchestrální díla Petra Iljiče Čajkovského pro společnost Decca. Orchestr oslaví sté výročí Československa koncerty v Praze, v Bratislavě a Londýně. Po koncertu v londýnské Duke’s Hall bude následovat první turné s novým šéfdirigentem do USA, při němž orchestr oslaví 28. říjen v Carnegie Hall a zavítá do dalších prestižních sálů. Dirigent Petr Altrichter doprovodí ČF v květnu do Číny a na Tchaj-wan a Tomáš Netopil v červenci do Bad Kissingenu.

K vrcholům pražské sezony mají patřit koncerty Simona Rattla, Franze Welsera-Mösta, Giovanni Antoniniho a Christopha Eschenbacha stejně jako programy hlavních hostujících dirigentů Jakuba Hrůši a Tomáše Netopila. Objeví se i Pierre-Laurent Aimard, Nikolaj Luganskij, Joshua Bell a Frank Peter Zimmermann.

ČF sobjedná nové kompozice od pěti zahraničních skladatelů, jimiž jsou Detlev Glanert, Thomas Larcher, Brice Dessner, Julian Anderson a Thierry Escaich. Oslovila také devět českých komponistů, kterými jsou Jiří Teml, Jiří Gemrot, Pavel Zemek Novák, Martin Smolka, Adam Skoumal, Miloš Orsoň Štědroň, Miroslav Srnka, Petr Wajsar a Slavomír Hořínka.

Americký dirigent ruského původu Byčkov nahradí na pět let v roli šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka, který zemřel loni v květnu. Na programu zahajovacího koncertu 123. sezony bude symbolicky Mahlerova Druhá symfonie Vzkříšení s Christiane Kargovou a Elisabeth Kulmanovou. K národní tradici se Semjon Byčkov přihlásí hned na prvním abonentním koncertu uvedením Dvořákovy Sedmé symfonie, která bude doplněna přelomovým dílem 20. stolení, Sinfonií Luciana Beria.