Praha - Energetické skupině ČEZ v prvním čtvrtletí meziročně klesl čistý zisk, tržby naopak vzrostly. Firma uvedla, že čistý zisk meziročně klesl o 13 procent na 8,7 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA klesl zhruba o miliardu na 19 miliard korun, podle ČEZ hlavně kvůli nižším cenám elektřiny. Tržby dosáhly 52,8 miliardy korun, což bylo meziročně zhruba o dvě procenta více. Analytici uvedli, že výsledky překonaly očekávání trhu.

Skupina navzdory poklesu zisku zlepšila celoroční očekávání očištěného čistého zisku, především díky prodeji akcií společnosti MOL. "ČEZ upřesnil letošní výhled očištěného čistého zisku z původně stanoveného intervalu 12 až 17 miliard korun na rovných 17 miliard korun, což hodnotíme pozitivně, když jsme očekávali upřesnění výhledu k hranici 15 miliard korun," uvedl analytik Fio banky Jan Raška.

Spotřeba elektřiny u zákazníků firmy vzrostla meziročně o 5,6 procenta, po klimatickém a kalendářním očištění o 5,2 procenta. Podle ČEZ skokově stoupla výroba ve větrných, fotovoltaických a malých vodních elektrárnách, a to o 18 procent. Důvodem byla především akvizice větrných elektráren v Německu na konci roku 2016 a nárůst výroby ve větrných parcích v Rumunsku.

Generální ředitel společnosti Daniel Beneš okomentoval také možný prodej aktiv ČEZ v Bulharsku. Uvedl, že skupina si v nejbližší době zřejmě vybere z nabídek potenciálních zájemců tři nejlepší, s jejichž předkladateli bude dále jednat. ČEZ má podle něj "docela dost" nabídek, které jsou zajímavé.

Záměr zmapovat zájem o bulharská aktiva oznámil ČEZ v lednu. Společnost má problémy s bulharskými úřady a loni v červenci zahájila proti zemi mezinárodní arbitráž.

Generální ředitel ČEZ se vyjádřil i k rozhodnutí představenstva firmy, které ho tento týden zvolilo předsedou představenstva na další čtyřleté období od poloviny prosince letošního roku. Vedení ČEZ tak potvrdilo rozhodnutí dozorčí rady firmy z loňského prosince. Proti prodloužení mandátu tehdy v radě hlasovali zástupci ministerstva financí, návrh ale prošel.

"Není to o tom, že bych se 'zakopal' na další čtyři roky," řekl dnes Beneš. Uvedl, že dozorčí rada se může do budoucna kdykoliv rozhodnout, zda je to, že je předsedou představenstva, pro firmu přínosem.