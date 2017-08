Praha - Energetická společnost ČEZ nemá zájem o těžbu lithia v Česku. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl generální ředitel firmy Daniel Beneš. Investice do těžby kovu, který se využívá mimo jiné na výrobu baterií, se mohou podle dřívějšího vyjádření investorů pohybovat v Krušných horách v řádech miliard korun. Do skupiny ČEZ mimo jiné patří společnost Severočeské doly, která na severu Čech těží hnědé uhlí.

"Náš útvar business rozvoje se chvilku zabýval i myšlenkou trošku lépe poznat tuto podnikatelskou příležitost. Nicméně jsme nakonec na strategické debatě nejvyššího vedení došli k tomu, že si myslíme, že ČEZ by se neměl vydat směrem, že by měl být aktivní v těžbě lithia nebo ve výrobě baterek," uvedl Beneš.

Firma podle něj ale chce vývoj bateriových systému sledovat, Beneš označil baterie za jeden z největších fenoménů budoucí elektromobility a energetiky obecně. "Je to pro nás velmi blízký obor, který pozorujeme. Budeme se snažit nasazovat pilotní projekty bateriových systémů pro velkou energetiku," dodal. ČEZ v létě 2015 vstoupil do německé firmy Sonnen, která vyrábí bateriová úložiště.

Tězba lithia v Krušných horách by mohla začít za několik málo let. Od loňského podzimu má všechna povolení k těžbě u Cínovce na Teplicku společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Lithium chce těžit povrchově. Hlubinou těžbu pak v lokalitě plánuje společnost Geomet, kterou vlastní australský European Metals Holdings (EMH). EMH dříve uvedl, že by uvítal, pokud by do holdingu vstoupil strategický český partner.

ČEZ je největší česká energetická firma. Jeho majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.