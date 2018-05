Šumperk - Více než 200 milionů korun investuje v druhém letošním pololetí energetická společnost ČEZ do modernizace a oprav vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně na Šumpersku, která kvůli tomu bude od 9. července do 10. září celá mimo provoz. Pro turisty bude elektrárna včetně okolí i v době odstávky přístupná, řekl ČTK mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

"V součtu to bude druhá největší investice v historii elektrárny Dlouhé stráně," uvedl Sobol. První soustrojí elektrárny bude ostaveno od poloviny června do 10. září a druhé od 9. července do 11. listopadu.

Hlavní investiční akcí bude výměna starého oběžného kola přečerpávací elektrárny za nové, což si vyžádá 145 milionů korun. Nové oběžné kolo o průměru 4,5 metru a váze bezmála 40 tun bude možné provozovat už od malých výkonů. Oběžné kolo bude mít také vyšší účinnost.

U druhého soustrojí přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně technici v létě vymění mohutné vinutí generátoru a amortizéru. Rozpočet této investiční akce činí 19 milionů korun. V elektrárně jsou ještě naplánovány další opravy menšího rozsahu.

"Elektrárna bude v létě po dobu oprav mimo provoz. Informační centrum a exkurze ale budou normálně pokračovat. Lidé budou moci chodit na horní nádrž i po okolních turistických cestách," uvedl Sobol.

Elektrárna Dlouhé stráně byla zprovozněna v roce 1996 a její produkce v posledních letech roste. Energetické zařízení navíc přitahuje turisty do regionu, který je na turistickém ruchu značně závislý. Elektrárnu Dlouhé stráně loni navštívilo rekordních 97.661 lidí. Počet návštěvníků se ve srovnání s rokem 2016 zvýšil o 15 procent.

Přečerpávací elektrárny slouží jako obrovské akumulátory. V energetické soustavě mají funkci jak při využití přebytku energie, která se pak používá pro přečerpání vody z dolní do horní nádrže, tak v období jejího nedostatku, kdy přečerpávací elektrárny elektřinu vyrábějí a prodávají za vyšší cenu. Zároveň stabilizují energetickou soustavu.