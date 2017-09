Praha - Společnost ČEZ Distribuce z energetické skupiny ČEZ investuje letos do přenosových sítí 10,2 miliardy korun, meziročně o 18,2 procenta více. ČTK to dnes sdělila mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Od roku 2005 podle ní firma investovala do sítí celkem 102 miliard korun.

"Do výstavby a rekonstrukce dáme v letošním roce 9,6 miliardy korun, další 0,6 miliardy korun směřuje na opravy," uvedla Holingerová. Růst výdajů má podle ní pokračovat i v příštím roce, kdy ČEZ Distribuce plánuje vydat více než 11 miliard korun.

ČEZ působí jako distributor elektřiny na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. ČEZ Distribuce zde provozuje vedení v délce 163.680 kilometrů a má 3,6 milionu odběrných míst.

Mluvčí upřesnila, že firma letos například zahájila stavbu transformovny TR Triangle, která zajistí napájení výrobního areálu společnosti Nexen a dalších firem žatecké průmyslové zóny. Náklady na stavbu by měly činit 161,8 milionu korun.

V Ostravě pak energetici plánují dokončení výstavby transformovny Fifejdy. Celkové náklady stavby jsou 220 milionů korun. "Dojde tak k posílení výkonu v této lokalitě v souvislosti s narůstajícím odběrem elektrické energie v centru Ostravy. Z důvodu nedostatku místa zde byla zvolena unikátní kompaktní zapouzdřená technologie," dodala mluvčí.

ČEZ je největší česká energetická firma. Jeho majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. V prvním pololetí letošního roku ČEZ meziročně stoupl čistý zisk o 21 procent na 16,7 miliardy korun. Tržby vzrostly o dvě procenta na 100,9 miliardy korun.

Samotná ČEZ Distribuce vykázala podle výroční zprávy ČEZ v loňském roce čistý zisk 7,6 miliardy korun. Proti roku 2015 byl vyšší o devět procent. Provozní výnosy jí naopak meziročně klesly o devět procent na 49,7 miliardy korun.