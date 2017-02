Praha - Společnost Škoda Praha ze Skupiny ČEZ bude při stavbě uhelné elektrárny Pljevlja v Černé Hoře spolupracovat se společností General Electric (GE). Firmy podepsaly smlouvu. Do konce února společně plánují představit investorovi, černohorské firmě Elektropriveda Crne Gore (EPCG), návrh podmínek financování. ČTK to dnes sdělila mluvčí ČEZ Barbora Půlpánová. Projekt by měl podle dřívějších informací stát asi 9,5 miliardy korun.

V říjnu loňského roku uvedla agentura Reuters, že se plán na financování stavby nové uhelné elektrárny zhroutil a hledá se alternativní řešení. ČEZ chtěl původně projekt financovat s pomocí státní České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společností.

Stavba elektrárny má Černé Hoře pomoci dlouhodobě zvýšit energetickou soběstačnost. Výkon zařízení je 254 megawattů, tedy jako osmina Temelína. Škoda Praha, která ve své šedesátileté historii dodala více než 40.000 MW tepelných a jaderných elektráren do celého světa, zvítězila v konkurenci devíti firem.

General Electric je největší americký průmyslový konglomerát a z hlediska tržní kapitalizace patří mezi tři největší společnosti na světě. Soustřeďuje se zejména na dopravní technologie, ropu a zemní plyn, finanční služby, energetiku, letectví, zdravotnictví i farmaceutický a strojírenský průmysl. Pobočky má ve 170 zemích a zaměstnává přes 300.000 lidí. V září 2016 GE podepsala investiční smlouvu s českou vládou. V Česku postaví závod pro vývoj, testování a výrobu turbovrtulových motorů.