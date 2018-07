Praha - Společnost CETIN navýší investice do modernizace své fixní a mobilní sítě z plánovaných 22 miliard během sedmi let na 27 miliard Kč. Investiční plán firma ohlásila před necelými třemi roky a dosud z něj vyčerpala kolem 11 miliard, tedy polovinu plánované částky. V rozhovoru s ČTK to uvedl generální ředitel Petr Slováček. Roční objem investic se tak proti původnímu předpokladu zvýší zhruba o půl miliardy na čtyři miliardy Kč.

Investice z více než poloviny směřují do modernizace fixní sítě, zejména budování předsunutých ústředen, tzv. DSLAMů, prostřednictvím kterých lze zrychlit internetové připojení. Firma dosud postavila přes 4100 DSLAMů z celkově plánovaných 10.000. Pokračovat budou i investice do optických sítí, prostřednictvím kterých jsou DSLAMy připojeny.

"Do současnosti je rychlejší internetové připojení s rychlostí přesahující 100 Mbit/s dostupné pro zhruba jeden milion domácností. Do čtyř let chceme navýšit rychlost pro všech 3,8 milionu domácností, které jsou v dosahu našich sítí," dodal Slováček. Rychlost nad 250 Mbit/s má aktuálně k dispozici 284.000 domácností v síti CETIN.

Od září chce CETIN zavést v pevné síti tzv. vectoring, což je technologie k odstranění šumů na vedení, která umožňuje zrychlení internetu. Nejpozději od poloviny příštího roku pak začne využívat bonding, tedy zdvojené metalické vedení, což rovněž umožní navýšení rychlosti.

Zhruba za rok se má CETIN přestěhovat z Olšanské ulice na Žižkově do nového sídla vedle vysočanské O2 Areny. Své nynější sídlo včetně věže mezinárodní ústředny ze 70. let minulého století prodal loni společnosti Central Group.

CETIN vlastní a provozuje největší pevnou telekomunikační síť v Česku. Je součástí investiční skupiny PPF nejbohatšího Čeche Petra Kellnera. Skupina před třemi lety koupila společnost O2, z níž se CETIN oddělil, aby se staral o infrastrukturu, zatímco pod O2 spadají koncoví zákazníci.