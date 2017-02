Praha - Cestovatel Pavel Klega se ze zdravotních důvodů rozhodl ukončit první etapu svého putovaní stopem kolem světa, během které navštívil 23 zemí, stopnul 290 aut a urazil 22.596 kilometrů. K návratu ho přiměly problémy se zády, které začaly za jeho pobytu v Súdánu. První etapa jeho cesty trvala 2,5 roku. Čas do jejího pokračování plánuje vedle léčení vyplnit dalšími aktivitami.

"Chtěl bych začít sportovat, protože sport mi na cestách strašně chyběl. Mám v plánu jezdit na kole a chodit do bazénu. Dále bych chtěl napsat cestopis z první etapy cesty z Česka do Etiopie, alespoň rozepsat další motivační knihu a udělat inspirativní přednášky po celé České republice," řekl dnes ČTK cestovatel Klega při svém návratu domů na Letišti Václava Havla v Praze.

V letištní hale budil pozornost tím, že dorazil bez bot. "Bez bot se cítím lépe a zdravější. Súdán a Etiopii jsem ale prošel s botami, protože tam bych měl ve městech strach z infekce," vysvětlil.

Na cestu se třicetiletý rodák z Hlučína u Ostravy vydal s dobrou znalostí angličtiny, španělštiny, částečnou znalosti francouzštiny a se základy ruštiny. Tu si vylepšil v Gruzii, kde si našel běloruskou přítelkyni. "Na cestách jsme se pak zabýval arabštinou, konkrétně tou egyptskou, která je taková nejpraktičtější a používá se napříč Blízkým východem," uvedl Klega.

Mezi velké zážitky cestovatele, který v Česku pracoval jako programátor, patří třeba kouření afgánského opia s mladíky, které si stopnul v Kavirské poušti v Íránu, problémy s propadlými vízy nebo zatčení v Kuvajtu a v Jordánském království, kde ho policie naháněla vrtulníkem po tom, co přenocoval na kopci u města Karak. "S lidmi jsem se vždycky nějak nakonec domluvil, ale asi nejhůře mi bylo, když jsme si léčil infekci střev a strávil perné chvíle na toaletě. Také mě zlobila infekce nohy, kterou jsem si dovezl z Indonésie a v jednu chvíli už jsem se bál, že mi budou muset amputovat prst," sdělil Klega.

Cestovatel se nevyhnul potížím na hranicích, kdy ho například nechtěli pustit do Izraele, protože měl v pasu razítka z arabských zemí. Do Izraele ho nakonec po důkladné prohlídce pustili, marná však byla snaha o vstup do Saudské Arábie. "Zvažoval jsem i takové kousky, že bych se oženil s nějakou arabskou ženou nebo konvertoval na muslima, ale je to pevnost. To už je lehčí se dostat do Severní Koreje nebo Turkmenistánu," konstatoval cestovatel, který videa ze svého putování publikuje na YouTube.

Na cestu vyrazil Klega stopem symbolicky ze svého rodného města. Nyní se kvůli zdravotním potížím vrátil z Etiopie přes Dubaj a Itálii letecky. Po pobytu v Česku se však chce na podzim letecky vrátit do etiopské Addis Abeby, kde cestu kolem světa přerušil, a pokračovat stopem kolem Afriky.