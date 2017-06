Brusel - Eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová dnes v úvodu diskuse pléna europarlamentu o riziku politického zneužívání médií v České republice připomněla omezené pravomoci Evropské komise v otázce svobody a plurality médií. Upozornila, že komise se může do věci vložit jen tehdy, když je ohrožena unijní legislativa. To se v nynějším případě podle ní neděje. Jménem parlamentních frakcí následně vystoupili čeští europoslanci, kteří většinově zdůrazňovali, že Česko nemá v otázce médií systémovou potíž, ale selhal jeden konkrétní politik a podnikatel. Na počátku diskuse byl jednací sál z velké většiny prázdný a debatu sledovalo jen několik desítek z více než 750 europoslanců.

Problematika se na program dnešní bruselské miniplenární schůze dostala v první polovině května, tedy nedlouho poté, co v ČR na veřejnost pronikly nahrávky údajně dokazující, že tehdejší vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš ovlivňoval obsah médií, která v minulosti vlastnil a která posléze předal do svěřeneckého fondu. Babiš, který stojí v čele hnutí ANO, obvinění odmítá a poznamenal, že evropské instituce by neměly zasahovat do vnitřních věcí ČR.

Místopředseda europarlamentu Pavel Telička (ANO) dnes prohlásil, že Babišův postup byl nepřijatelný. "Veřejně jsem to odsoudil a vyzval jej, aby vysvětlil, co přesně se stalo," upozornil s tím, že Babiš už není členem vlády. "Česká republika má funkční demokratické instituce, jejichž schopnost vypořádat se s takovýmito problémy není omezována," upozornil Telička.