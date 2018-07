Aveo Engineering Group, Czech Airlines Technics, JIHLAVAN, MESIT aerotrade, PBS Velká Bíteš, SpoluWorks, RayService a Aero Vodochody – to je výčet firem, které budou letos zastupovat Českou republiku na prestižním mezinárodním aerosalonu ve Farnborough u Londýna, který začne v pondělí. Přehlídku českých leteckých výrobců a příslušných oborových svazů pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, oficiální účast zajišťuje brněnská společnost EXPONEX. Přítomni budou také zástupci Asociace leteckých výrobců (ALV), Moravského leteckého klastru (MLK), Svazu českého leteckého průmyslu, chybět nebudou ani agentury na podporu podnikání, investic a obchodu CzechInvest a CzechTrade.

„Farnborough je v tomto roce největší leteckou událostí v Evropě. Odborníky a návštěvníky chceme zaujmout důrazem na naše postavení v kontextu evropského leteckého průmyslu, stejně jako ukázkami současného stavu tuzemské letecké branže,” vysvětluje ředitel Exponexu Petr Krejčí.

Prestižní evropská přehlídka leteckých výrobců se ve Farnborough koná ob rok, v pořádání se střídá s letištěm Le Bourget u Paříže. Předloňského Farnborough se zúčastnilo 1500 vystavovatelů z 52 zemí světa, během pěti dnů trvání výstavy navštívilo přehlídku 73 tisíc lidí. „Na českém stánku přivítáme v rámci doprovodného programu indickou oficiální delegaci, čili zemi, která je zajímavou exportní destinací pro letecký průmysl,” podotýká Krejčí.

Cílem akce je posílit existující obchodní vztahy a získat nové kontakty. „Pro firmy je zároveň výhodou, že se prezentují v národním dresu, což dokládá podporu ze strany české státní správy,” říká ředitel Krejčí. V roce 2016 jednali firmy a přítomní představitelé s například se společnostmi Rolls—Royce, Airbus Industries, BAE Systems nebo GE Aviation.

U příležitosti letošní airshow Farnborough připravila ČTK ve spolupráci s organizátory české oficiální účasti speciální tištěnou přílohu CZECH AIRCRAFT: 100 YEARS AT THE FOREFRONT OF HISTORY, která bude přímo na místě doprovázet české letecké výrobce a sloužit jako reference pro zahraniční účastníky. Speciál má 28 stran, nabízí průřez celou branží a profily českých aktérů ve Farnborough. Partnery projektu byly ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, EXPONEX, GE Aviation, Aero Vodochody a ZLIN AIRCRAFT. Farnborough International Airshow se letos koná od 16. do 22. července.