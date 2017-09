Katovice - Čeští volejbalisté zaskočili v osmifinále mistrovství Evropy obhájce titulu Francouze a po výhře 3:1 jsou poprvé od roku 2001 ve čtvrtfinále. Ve čtvrtečním utkání je v Katovicích čeká opět Německo, kterému v základní skupině podlehli 0:3.

Svěřenci trenéra Michala Nekoly zvítězili za 107 minut 25:21, 21:25, 25:21, 25:20 a navázali proti vítězům prestižní Světové ligy na úvodní výhru nad Slovenskem, díky níž si vybojovali postup ze skupiny. V dalších zápasech podlehli Německu a Itálii.

"Už v předchozím utkání s Italy jsme hráli dobře. Na Francouze jsme se připravovali a myslím, že jsme je zaskočili. Od začátku jsme hráli agresivně s minimem chyb a dostali jsme je pod tlak. Na to nejsou zvyklí," konstatoval trenér Nekola.

"Podali jsme týmový výkon. Možná nás na začátku trošku podcenili, ale co jsme předvedli, to bylo naprosto výjimečné a famózní a doufejme, že to zítra zopakujeme," přál si libero Martin Kryštof. "Myslím, že moc lidí nepočítalo s tím, že bychom mohli postoupit. Je to neuvěřitelné, já už jsem toho zažil hodně, podobné to možná bylo v roce 2010 na mistrovství Evropy v Itálii. Ale já jsem strašně šťastný," radoval se.

Čeští volejbalisté vstoupili do utkání sebevědomě a s jasnou taktikou. Podáním se snažili trefovat hvězdu minulého šampionátu Earvina Ngapetha, který se letos trápí. I proto se v úvodu setu dařilo českým blokařům a po 25 minutách Češi proměnili hned první setbol.

"Podle nějakých informací měl být Ngapeth lehce zraněný, takže když byl na hřišti, tak jsme se na něj zaměřili. On je taková ikona, hvězda italské ligy, pokud se nám ho podařilo ubránit, tak to pro nás byla vzpruha, mít takového kluka jako zářez na pažbě," radoval se blokař Radek Mach.

Francouzi ve druhé sadě díky zlepšenému výkonu na podání šli do vedení, Češi ale bojovali a z Janouchových nahrávek bodovali především Džavoronok s Fingerem. Francouzský trenér Tillie stáhl ze hřiště Ngapetha a jeho svěřenci srovnali na 1:1.

Vyrovnaný třetí set ale pro sebe opět v koncovce získali Češi. Zaskočené Francouze pak ve čtvrté sadě přehráli vynikající obranou i útokem a vypracovali si pět mečbolů. Úřadující šampioni ještě první odvrátili, při druhém ale zkaženým podáním poslali Čechy do čtvrtfinále.

"Teď nás čeká Německo, zase se na něj musíme připravit. Kluci si musí odpočinout, vyčistit hlavy. Můžeme si věřit, protože jsme opravdu hráli dobře, ale zase nemůžeme lítat v oblacích. Hraje se od stavu 0:0 a my musíme opět předvést super výkon, abychom postoupili. Já věřím, že to kluci zvládnou," řekl Nekola.

Mezi nejlepší evropskou osmičkou byli čeští reprezentanti naposledy před 16 lety, tehdy skončili na šampionátu v Ostravě čtvrtí.

Úřadující mistři světa Poláci překvapivě prohráli se Slovinskem 0:3 a na domácím turnaji končí. Obhájce stříbra Slovince čeká v krakovském čtvrtfinále Rusko, Bulharsko se po postupu přes Finsko utká se Srbskem. Druhou čtvrtfinálovou dvojici v Katovicích vytvořila Itálie, která porazila Turecko, s Belgií.

Mistrovství Evropy volejbalistů - osmifinále:

Katovice:

ČR - Francie 3:1 (21, -21, 21, 20)

Rozhodčí: Gradinski (Srb.), Zenovič (Rus.), Akinci (Tur.). Čas: 107 min. Diváci: 3305.

Sestava a body ČR: Janouch 3, Finger 19, Mach 8, Holubec 3, Džavoronok 15, Michálek 8, libero Kryštof - Hadrava, Beer 7. Trenér: Nekola.

Nejvíce bodů Francie: Boyer 20, Rossard 9, Clevenot a Le Roux po 8.

Další výsledky:

Katovice:

Itálie - Turecko 3:0 (16, 17, 29).

Krakov:

Bulharsko - Finsko 3:1 (-23, 21, 11, 12), Slovinsko - Polsko 3:0 (21, 21, 19).

Čtvrtfinálové dvojice:

Německo - ČR, Srbsko - Bulharsko, Rusko - Slovinsko, Belgie - Itálie.