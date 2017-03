Vilnius/Pabrade (Litva) - Stovky metrů vykopaných zákopů, tisíce vystřílených nábojů a desítky kilometrů pochodů mají za sebou čeští vojáci, kteří cvičí v Litvě s místními kolegy. V zemi v rámci společného cvičení mezi státy Pobaltí (Litva, Lotyšsko, Estonsko) a visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko) působí od začátku ledna, zpět pojedou za necelé tři týdny. Na dnešní část cvičení, při které trénovali boj v zastavěné oblasti, se do výcvikového prostoru Pabrade nedaleko běloruských hranic přijeli podívat ministr obrany Martin Stropnický a náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Pětice českých vojáků, která měla nedávno incident u nočního podniku v Litvě, byla ze cvičení v Pobaltí stažena.

Na cvičení Training Bridge 2017 se země Visegrádu domluvily s pobaltskými státy v rámci posilování východního křídla NATO. Během něj spojenci do Pobaltí a Polska vyšlou mnohonárodní prapory. Cvičení Training Bridge je nad rámec této dohody. Čeští vojáci Training Bridge zahájili, další země Visegrádu vyšlou své jednotky do Pobaltí v následujících čtvrtletích.

Podle Stropnického jsou znát intenzivní obavy Litvy z postoje Ruska. "Je to mimo jiné důvod, proč tady cvičíme," řekl novinářům. Dodal, že z české účasti na cvičení má velmi dobrý pocit.

Čeští a litevští vojáci se během cvičení zaměřují především na obranu. Dosud proto například vykopali podle velitele jednotky Miroslava Maixnera 1500 okopů a více než kilometr spojovacích zákopů, což podle armády představuje překopání asi jednoho a půl fotbalového hřiště do metrové hloubky. Využívají k tomu příhodné podmínky písčité půdy. "Na Libavé bychom se za půl hodiny zakopali asi tak do deseti centimetrů. Tady se za stejnou dobu zakopeme skoro do výšky stojícího střelce," poznamenal jeden z vojáků Denis Mudřik.

Vojáci nacvičovali také třeba taktiku, zdravotní přípravu, topografii nebo střelbu. Vystříleli zatím asi 24.000 kusů ostré munice a 21.000 kusů cvičných nábojů. Cílem cvičení je sladit činnost družstev a čet a nacvičit spolupráci s litevskými vojáky. "Máme tady spoustu kluků, kteří přišli ze základního výcviku z Vyškova. My staří, zkušení vojáci jim předáváme zkušenosti," řekl Mudřik.

Litva nedávno zavedla devítiměsíční základní vojenskou službu, čeští vojáci tak většinou cvičili s branci. Spolupráci si pochvalují, ať už se týká přístupu Litevců nebo jejich vybavení. První týdny strávili ve výcvikovém prostoru Kairiai v náročných klimatických podmínkách, kdy podle Maixnera pocitové teploty dosahovaly i minus 15 stupňů Celsia.

Bečvář vyzdvihl, že kromě samotného cvičení je pro jednotku důležitý i přesun do vzdálené Litvy. Vojáci museli svou techniku, kterou představuje téměř 40 kusů vozidel, převézt asi 1000 kilometrů po železnici, následoval 300kilometrový přesun po vlastní ose.

Česká armáda do Litvy vyslala zhruba 120 vojáků. Jádro jednotky tvoří vojáci lehkého motorizovaného praporu z Bučovic, doplněni jsou o příslušníky dalších devíti jednotek. Většina z vojáků by podle Bečváře měla být příští rok vyslána do zahraniční mise. Výcvik v Litvě jim skončí 20. března.

Pětice českých vojáků byla z Litvy po incidentu stažena

Pětice českých vojáků, která měla nedávno incident u nočního podniku v Litvě, byla ze cvičení v Pobaltí stažena. Novinářům to dnes řekl ministr obrany Martin Stropnický. Podle náčelníka generálního štábu Josefa Bečváře ještě není známo oficiální stanovisko litevské policie, vojáci ale podle něj trestný čin nespáchali.

O incidentu v Klajpedě minulý týden informovala litevská a ruská média. Čeští vojáci podle nich byli opilí a dožadovali se vstupu do nočního klubu. Ochranka je údajně odmítla vpustit a když začali být agresivní, zavolala policii. Některá ruská média incident vylíčila dramatičtěji, policie se s vojáky podle nich poprala a použila elektrické paralyzéry. To česká armáda odmítla. Neoficiálně zástupci Česka mluví o ruské propagandě. Podle mluvčího generálního štábu Jana Šulce se incident stal během osobního volna vojáků.

"Verze se různí, jak to tak bývá u podobných věcí, ale my nemáme definitivní zprávu od místní policie," řekl dnes novinářům Stropnický. Poznamenal, že česká armáda má v zahraničí kolem 400 vojáků, kteří mají všude výbornou pověst. "Potom když se stane nějaký takový kázeňský prohřešek, nepřeceňoval bych to. Musíme ale dát jasný vzkaz, že tohle ne, i kdyby to byla nějaká strkanice někde u sklenice piva, protože to prostě nejde," zdůraznil ministr. Dodal, že daní vojáci již v Litvě nejsou. "Byli staženi velmi rychle. Nesmí to snižovat kredibilitu armády, ta musí být velmi vysoká," dodal.

Podobně se vyjádřil i Bečvář. "Nechtěli jsme tuto situaci podcenit, na druhé straně jsme ji nechtěli dramatizovat," podotkl. Dodal, že armáda od litevské policie ještě neobdržela oficiální stanovisko, odmítl ale, že by došlo ke spáchání trestného činu či přestupku. Incident nazval kolizí. "Reagovali jsme na to poměrně rychle a věřím, že se to nebude opakovat," dodal.

Asi 120 českých vojáků působí v Litvě v rámci společného cvičení mezi státy Pobaltí (Litva, Lotyšsko, Estonsko) a visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko) od začátku ledna do 20. března.