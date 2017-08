Mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu v Hohenlimburgu. Český kanoista Vojtěch Heger.

Mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu v Hohenlimburgu. Český kanoista Vojtěch Heger. ČTK/Kanoe.cz/Alena Ceplová

Hohenlimburg (Německo) - Čeští vodní slalomáři získali v závěrečný den mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v Hohenlimburgu stejně jako v sobotu čtyři medaile. Zlato vybojoval v Německu mezi kanoisty junior Vojtěch Heger.

Heger v sobotu společně s bratrem Tomášem obsadil na deblkanoi v kategorii do 23 let čtvrté místo, ale mezi mladšími jednotlivci konkurenci nenašel. Díky čisté jízdě porazil o 1,36 sekundy reprezentačního kolegu Matyáše Lhotu, který si připsal dvousekundovou penalizaci za dotyk branky.

Bronz vybojoval mezi kanoisty do 23 let Lukáš Rohan. Ve vyrovnaném závodu, v němž se nejlepší čtyři vešli do necelé sekundy, odsunul syn olympijského medailisty Jiřího Rohana o tři setiny na čtvrtou pozici dalšího Čecha Václava Chaloupku.

Čtvrtá byla v kategorii do 23 let také kanoistka Martina Satková, jejíž sestra Gabriela měla větší štěstí mezi juniorkami a získala bronz.

Česká výprava tak vybojovala na šampionátu celkem 13 medailí, pět cenných kovů brala už v pátek v závodech hlídek.

Výsledky ME juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu

Muži do 23 let:

C1: 1. Mirgorodský (SR) 104,28 (0 tr. sekund), ...3. Rohan -0,84 (0), 4. Chaloupka (oba ČR) -0,87 (0).

Ženy do 23 let:

C1: 1. Lazkanová (Šp.) 119,05 (0), ...4. M. Satková -3,60 (0), 5. Matulková -4,55 (0), 10. Fišerová (všechny ČR) -64,90 (56).

Junioři:

C1: 1. Heger 106,95 (0), 2. Lhota (oba ČR) -1,36 (2).

Juniorky:

C1: 1. Dóriaová (And.) 120,11 (0), ...3. G. Satková -2,68 (2), 6. Říhová (obě ČR) -7,14 (2).