Tacen (Slovinsko) - Tři medaile dnes získali čeští reprezentanti na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Kajakář Jiří Prskavec sice na čtvrtý titul mistra Evropy nedosáhl, ale na šampionátu v Tacenu získal bronz. Kanoistka Tereza Fišerová přidala stříbrnou medaili a další bronz vybojovali deblkanoisté Jonáš Kašpar a Marek Šindler. Kajakář Vít Přindiš skončil pátý.

Prskavce předčili dva Poláci: vítězný Mateusz Polaczyk a stříbrný Dariusz Popiela. Od úspěšné obhajoby dělilo českého kajakáře 97 setin sekundy.

Čtyřiadvacetiletý Prskavec bral evropské zlato třikrát za posledních pět let. Jeho nástupce na trůnu Polaczyk je prvním polským vítězem v kategorii K1 v historii.

Po třetím místě na loňské olympiádě v Riu de Janeiro získal Prskavec další bronzovou medaili a má pátý individuální cenný kov z ME. V úvodu trati ale chyboval, když chtěl pasáž mezi druhou a pátou brankou projet rychleji než v semifinále. "Říkal jsem si, že to tam musím risknout, zkrátit. Vyšlo mi to do trojky, pak jsem nesmyslně pustil špičku nahoru, zaseklo se mi to, ztratil jsem čas, sílu i rychlost, všechno," řekl novinářům.

Aby manko dohnal, musel riskovat. "Cítil jsem, že musím jet úplnou hranu, a tu umím jezdit. Klaplo to a já jsem moc rád, z Tacenu bronz se cení," uvedl svěřenec svého otce Jiřího Prskavce.

Po dojetí do cíle byl průběžně druhý. Na startu v tu chvíli bylo ještě dalších sedm kajakářů, ale před Prskavce se dostal jen Polaczyk. Stupně vítězů český závodník uhájil o šest setin sekundy před Němcem Sebastianem Schubertem.

Kanoistka Fišerová po třetím místě na loňském juniorském mistrovství Evropy dosáhla na pódium i mezi seniorkami. Po vítězství v semifinále hned ve druhé brance finálové jízdy ztratila několik sekund, když se do ní vracela. "Chtěla jsem zajet protivodu natěsno a nevyvedlo se to, že bych dala krček a padesátku, tak jsem to radši objela. Teď si to moc neuvědomuju, co jsem tam udělala přesně," popisovala kritický okamžik.

Tím z ní spadla nervozita a nakonec nestačila jen na Britku Kimberley Woodsovou, která k triumfu z roku 2015 přidala další evropský titul. Fišerová si nemyslí, že by velké chyby zpětně litovala. "Jela jsem sem s tím, že budu ráda, když si vyjedu finále. A když je z toho stříbro, tak tomu trochu nevěřím a jsem za to nesmírně šťastná," řekla.

První velkou medaili mezi seniory získali pětadvacetiletý Kašpar a o rok mladší Šindler. Smutné hrdiny olympijského závodu v Riu, kde je chyba a převrhnutí v samém závěru připravila o zlato, předstihli vítězní Francouzi Pierre Picco, Hugo Biso a bratři Andrzej a Filip Brzeziňští z Polska. Na vítěze ztratili čeští reprezentanti 98 setin sekundy.

V dopoledním semifinále vypadli třetí člen páteční zlaté kajakářské hlídky Ondřej Tunka i kanoistka Monika Jančová. Neuspěly ani zbývající dvě deblkanoe. Ondřej Karlovský s Jakubem Jáněm i Tomáš Koplík a Jakub Vrzáň chybovali a obsadili dvanáctou respektive patnáctou příčku.

Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Tacenu (Slovinsko):

Muži:

K1: 1. M. Polaczyk 83,06 (0 trest. sekund), 2. Popiela (oba Pol.) -0,57 (0), 3. Prskavec -0,97 (0), ...5. Přindiš -1,53 (0), v semifinále 16. Tunka (všichni ČR).

C2: 1. Picco, Biso (Fr.) 98,22 (0), 2. A. Brzeziňski, F. Brzeziňski (Pol.) -0,87 (0), 3. Kašpar, Šindler -0,98 (0), ...v semifinále 12. Karlovský, J. Jáně, 15. Koplík, Vrzáň (všichni ČR).

Ženy:

C1: 1. Woodsová (Brit.) 110,31 (2), 2. Fišerová (ČR) -2,59 (0), 3. Weratschnigová (Rak.) -5,88 (4), ...v semifinále 11. Jančová (ČR).