Račice (Litoměřicko) - Zlatou éru českého veslování na juniorském mistrovství světa prodloužil šampionát v Račicích. Čeští veslaři v domácím prostředí vybojovali dvě zlaté a jednu bronzovou medaili. Sedm z deseti posádek se představilo ve finálových jízdách. Potřetí za sebou se z triumfu na vrcholné akci radovala dívčí osmiveslice, zlato získala i párová čtyřka juniorů a o bronz se postarali Jan Vacek a Jakub Kyncl na dvojskifu.

"Po všech stránkách to bylo vynikající. Musím se přiznat, že jsme nečekali sedm finálových účastí. Věřil jsem ve tři medaile, ale věřil jsem v malinko jiné," řekl předseda Českého veslařského svazu Dušan Macháček ČTK. "Máme teď zlatou éru, užíváme si to, ale je to vždy generaci od generace. Uvidíme, jak se to urodí příští rok," uvedl. Další MS juniorů se uskuteční v Tokiu, kde bude česká účast určitě menší než letos.

Macháčka mrzelo zejména těsné čtvrté místo párové čtyřky juniorek, která patřila mezi hlavní favority, ale nakonec skončila o sedm setin sekundy pod stupni vítězů. Josefíně Lázničkové tak nevyšel ojedinělý útok na třetí zlato z juniorského MS. "Mile naopak překvapili kluci na párové čtyřce, stejně jako dvojskif, jehož bronz byl trošku nečekaný. Je to ale velký úspěch," řekl Macháček.

Velkým úspěchem pro Česko skončil závod osem juniorek, ve kterém domácí reprezentantky zkompletovaly zlatý hattrick. "Bylo to skvělé a mělo to své kouzlo. Podpora diváků tady byla skvělá. Jsou tady rodiče, přátelé," radovala se Emma Benýšková.

Na loňský triumf navázaly Valentýna Kolářová a Marie Štefková, dalších sedm pozic v lodi se změnilo. "Je to úžasné a musím říct, že jsem si to doma užila více. Ale bolelo to, stejně jako vždy," řekla veslovodka Kolářová.

Z vítězství se v domácím prostředí radovali i Marek Řehořek, Tomáš Šišma, Radim Hladík a Václav Baldrián, kteří na párové čtyřce navázali na letošní triumf na juniorském mistrovství Evropy.

"I když to nerad říkám, tak to byl první závod, kde jsme nechali úplně všechno. Od začátku to byl náš nejlepší závod. Čekali jsme velkou konkurenci od Britů, která tam byla, ale my jsme jeli lépe," uvedl Řehořek, který se svými parťáky vyhrál stylem start - cíl. "Byli jsme tak namotivovaní, že pro nás existovalo jen první místo," pousmál se.

O třetí medaili se postarali Vacek a Kynclem, kteří nestačili na německou a řeckou dvojici, umístění na stupních vítězů ale kontrolovali. "Byl to strašně těžký závod. Hodně se to střídalo v pořadí, my jsme bojovali s Řeky o druhé místo, ale věděli jsme, že Italové mají dobrý finiš. Snažili jsme se jim 750 metrů před cílem odjet, aby neměli šanci nás stáhnout ve finiši a jsme rádi, že se to povedlo," řekl Kyncl.

Závody juniorského MS sledovaly v Labe aréně zaplněné tribuny a Češi si domácí prostředí užívali. "Bylo to parádní. Když jsme se dozvěděli, že bude šampionát u nás, tak jsme byli trošku zklamaní, že se nepodíváme nikam ven, ale absolutně jsme se spletli. Atmosféra byla fantastická, zázemí a organizace také," uvedl Kyncl. "Bylo to úžasné. Tribuna byla slyšet skoro od začátku a lidi nás hnali do cíle," doplnil jej Řehořek.

Mistrovství světa juniorů ve veslování v Račicích:

Junioři:

Skif: 1. Dean (USA) 7:01,37, ...finále B: 1. Mahler (ČR) 7:12,89.

Dvojskif: 1. Krüger, Lass (Něm.) 6:26,39, ...3. Vacek, Kyncl (ČR) 6:31,67.

Dvojka bez korm.: 1. Arteni-Fintinariu, Danciu (Rum.) 6:32,39.

Čtyřka bez korm.: 1. Británie 5:52,79, ...5. ČR (Neděla, Diblík, Dědek, Pospíšil) 6:03,41.

Čtyřka s korm.: 1. Itálie 6:17,49, ...6. ČR (Nosek, Čekal, Hujňák, Zmek, korm. Svoboda) 6:28,79.

Párová čtyřka: 1. ČR (Řehořek, Šišma, Hladík, Baldrián) 5:51,81.

Osmiveslice: 1. Británie 5:37,56, ...finále B: 3. ČR (Jelínek, Řezník, Zobal, Malák, Čihoský, Fojtík, Konschill, Šetina, korm. Šumanová) 6:01,38.

Juniorky:

Skif: 1. Mafteiová (Rum.) 7:32,34, ...finále E: 1. Klimková (ČR) 8:04,28.

Dvojskif: 1. Liou Jing, Čang Pchej-ping (Čína) 7:17,41.

Dvojka bez korm.: 1. Kyriduová, Burmpuová (Řec.) 7:17,10.

Čtyřka bez korm.: 1. USA 6:42,81.

Čtyřka s korm.: Itálie 7:14,19 , ...6. ČR (B. Podrazilová, Chourová, Pechová, Michaeli, korm. Nováková) 8:44,65.

Párová čtyřka: 1. Švýcarsko 6:25,82, ...4. ČR (E. Podrazilová, Šantrůčková, Pospíšilová, Lázničková) 6:28,69.

Osmiveslice: 1. ČR (Kolářová, Benýšková, Pivková, Štefková, Štěpánková, Kropáčková, Kárová, Matlová, korm. Nováková) 6:27,81.