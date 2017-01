České Budějovice - Vědci z českobudějovického biologického centra Akademie věd ČR objevili v lososech na Aljašce tasemnici, která může napadnout i člověka. Doposud byl tento parazitický červ známý jako D. nihonkaiense zaznamenán pouze v tichomořském pobřeží Asie. O objevu týmu vedeném parazitologem Romanem Kuchtou informoval i zpravodajský kanál CNN. ČTK to dnes řekla Daniela Procházková z biologického centra Akademie věd ČR.

"V roce 2012 jsme se s kolegou Mikulášem Orosem z košického Parazitologického ústavu Slovenské akademie věd vypravili na Aljašku najít larvy tohoto parazita v tichomořských lososech. Podařilo se nám jednoho jedince nalézt a pomocí sekvencí dvou genů jsme jej identifikovali jako D. nihonkaiense," řekl ČTK Kuchta. Dodal, že podle této studie je pravděpodobné, že většina předchozích případů z této oblasti, identifikovaných jako příbuzný druh D. latum, jsou ve skutečnosti D. nihonkaiense.

Člověk se touto tasemnicí může nakazit, pokud by snědl nedostatečně tepelně upravené maso pacifických lososů. Mohlo by se to stát například při konzumaci suši nebo sašimi vyrobených z této ryby.

D. nihonkaiense patří mezi škulovce, kteří se vyskytují především u savců. Podle Kuchty však případné napadení člověka většinou nepůsobí nějaké radikální zdravotní komplikace. "Škulovci způsobují onemocnění zvané difylobotrióza, ale v drtivé většině případů nám neškodí nebo způsobují jen trávicí potíže jako bolesti břicha či průjem," uvedl.

Kuchta však dodal, že napadení tasemnicí nelze podceňovat. Škulovci dokážou někdy způsobit i značné potíže. "V přírodě je možné všechno. Navíc záleží tom, zda je napadený člověk naprosto zdravý, nebo trpí nějakou nemocí, protože pak mu můžou tasemnice uškodit," řekl Kuchta, jenž se tomuto výzkumu věnuje přes deset let.