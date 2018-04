Ostrava - Prvními tréninky na ostravské antuce zahájili čeští tenisté přípravu na zápas druhé divize Davisova poháru proti Izraeli. Český výběr se v něm už bez obvyklých opor Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka bude pokoušet o vítězství a postup do zářijové baráže o návrat do Světové skupiny.

Český tým si nechal v Ostravě položit pomalou antuku a musí si zvykat i na stísněnější prostorovou orientaci v menší sportovní hale v Porubě, která protentokrát nahradila honosnější Ostravar Arénu.

"Já ale musím říct, že jsem z podmínek opravdu překvapený. Prostředí je krásné, máme tady veškerý komfort pro dobrou přípravu a myslím, že na všechny kluky můžu říct, že se tu cítíme výborně. Jsme spokojeni i s povrchem. Antuka je pomalá, taková, jak jsme si přáli. Máme necelý týden, abychom si na ni dokonale zvykli a připravili se na oba zápasové dny," řekl kapitán Jaroslav Navrátil novinářům v hale, ve které čeští tenisté odehráli naposledy před osmnácti lety vítězný zápas s Velkou Británií.

Přechod do menší haly v Porubě odráží i skromnější časy, které tým držitelů salátové mísy z let 2012 a 2013 zažívá. Bez symbolů úspěšné éry Berdycha se Štěpánkem se bude chtít vrátit do elitní skupiny, ze které vloni sestoupil.

Družstvo ve složení Jiří Veselý, Adam Pavlásek, Lukáš Rosol, Václav Šafránek a Roman Jebavý je podle Navrátila tím nejlepším, čím český tenis aktuálně disponuje. "Věřím, že to je v našich silách. Ale nemůžeme si myslet, že to proti Izraeli bude lehké. Ale právě povrch by měl být naší výhodou," konstatoval zkušený kapitán.

Pavlásek, který si antuku v Porubě, vyzkoušel jako první, souhlasně přitakal, že pomalý povrch by měl být hlavním trumfem Čechů. "Pro mě je antuka asi nejoblíbenější. Myslím si, že i celý náš tým hraje lépe na antuce a na Izrael je to ideální volba. S kvalitou povrchu jsem osobně hodně spokojený a balony se na něm chovají tak, jak jsme chtěli," řekl.

Rodák z dvacet kilometrů vzdáleného Bílovce se bude snažit dostat do sestavy pro dvouhry vedle očekávané jedničky Veselého. "Já do Ostravy jezdím rád, zažil jsem tu i premiéru v Davis Cupu, pocházím nedaleko odsud. Doufám, že ten týden zvládneme a vrátíme český tenis zpátky nahoru," dodal Pavlásek.

Utkání stále ještě není vyprodáno, lístky se dají koupit v předprodejích.