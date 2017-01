Praha - Čeští senioři milují cestování. V žebříčku zemí Evropské unie zařadili Českou republiku na třetí příčku. Větší podíl lidí starších 65 let na nocích strávených mimo domov mají jen ve Francii a na Kypru. Starší Evropané cestují převážně po svých domovských zemích. Jak ale údaje Eurostatu ukázaly, starší čeští cestovatelé na svých cestách utrácí nejméně peněz ze všech obyvatel EU. Jejich denní rozpočet v roce 2014 činil 13,7 eura na osobu, tedy v přepočtu 370 korun. Na výsledky upozornil Český statistický úřad.

Z celkového počtu noclehů strávených turisty mimo domov připadalo na seniory v Česku 24 procent. Ve Francii a Kypru drží lidé nad 65 let podíl čtvrtinový. Podobně často jako Češi cestovali také Řekové a Švédové (23 procent). Na druhém konci žebříčku jsou starší turisté z ostrovní Malty, na které připadá devět procent procestovaných nocí. S desetinovým podílem se na chvostu drží i senioři z Bulharska, Lotyšska a Slovenska.

Lidé nad 65 let v EU volí častěji než jiné věkové skupiny cíle svých cest ve své vlasti, pouze třetinu nocí prožitých mimo domov strávili v zahraničí. Čeští senioři cestují do zahraničí méně než jejich evropští spoluobčané. Z celkového počtu nocí procestovaných seniory jich na noclehy v zahraničí připadá pouze 11 procent. Vydá-li se na cestu španělský či řecký senior, hranici domovského státu nepřekročí v 94, respektive 92 procentech. Naopak starší Lucemburčan jede v 99 procentech do zahraničí. Populární jsou cesty do ciziny ještě mezi belgickými seniory, u nichž devět z deseti lidí jede do zahraničí.

Všichni občané EU strávili v roce 2014 více než šest bilionů nocí na cestách. Na obyvatele starší 65 let připadá pětina přenocování rekreačně mimo domov. Na celkových výdajích za cestování se ale podílejí jen 16 procenty, tedy méně než by odpovídalo podílu na počtu noclehů. Starší turisté utrácejí na svých cestách zhruba o pětinu méně, než je celkový denní průměr. Zatímco starší cestovatel denně utratí 52,6 eura, cestovatel bez ohledu na věk nechal na cestách o 12,7 eura více. Výše výdajů ale souvisí s délkou pobytu a také s tím, že senioři častěji cestují mimo hlavní sezonu.

Nejvyšším denním rozpočtem disponovali senioři z Lucemburska, kteří za den a noc mimo domov utratili v roce 2014 průměrně 120,8 eura (v přepočtu 3262 korun). Za nimi s odstupem následovali rakouští senioři s průměrnou denní útratou 106,9 eura (2886 korun). Čeští senioři na svých cestách utratili nejméně ze všech obyvatel unie, a to 13,7 eura (370 korun). Jen o deset centů denně více než Češi vydali během turistických pobytů senioři z Rumunska. Do 20 eur (540 korun) se s denním rozpočtem vešli ještě Řekové, Maďaři a Litevci.

Ve většině evropských zemí se nyní věk odchodu do důchodu pohybuje kolem 65 let. V Česku se věk nástupu do penze postupně zvyšuje. Letos budou do penze chodit muži, jimž je přes 63 let, ženy nastupují od 59 do 63 let. Starobní důchod v Česku pobíralo loni na konci září 2,39 milionu lidí, průměrný důchod činil 11.441 korun (v přepočtu 424 eur).