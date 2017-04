Praha - Čeští politici vyzdvihují postup Emmanuela Macrona do druhého kola francouzských prezidentských voleb. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na twitteru napsal, že Macron je nadějí pro všechny, kdo mají plné zuby nacionalismu, extremismu a populismu. Pro vicepremiéra Andreje Babiše (ANO) je Macron lepším kandidátem a budoucím prezidentem Francie. V prvním kole Macron zvítězil před Marine Le Penovou, oba postoupili do druhého kola 7. května.

"Prohrály tradiční politické strany, takže tendence v Evropě je jasná. Macron je lepší kandidát. Myslím, že ve finále bude prezidentem," řekl Babiš České televizi. Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) pak výsledek prvního kola na twitteru označil za šanci pro Francouze, ale i pro Evropu.

Centrista Macron v prvním kole prezidentských voleb v neděli zvítězil podle konečných výsledků s 23,75 procenta hlasů. Spolu s ním postupuje do druhého kola kandidátka krajní pravice Marine Le Penová, pro kterou hlasovalo 21,53 procenta zúčastněných voličů. Poprvé za 60 let do druhého kola nepostoupil kandidát ani jedné ze dvou hlavních francouzských politických stran, tedy konzervativní pravice a socialistů.