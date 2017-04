Praha - Čeští politici vesměs souhlasí s nočním útokem Spojených států na základnu syrské armády. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) rychlá reakce amerického prezidenta Donalda Trumpa pomůže tomu, aby se v Sýrii už neopakovaly útoky chemickými zbraněmi. Rovněž ministerstvo zahraničí vnímá zásah jako snahu předejít dalším chemickým útokům proti civilistům, což ministerstvo označilo za barbarský čin. Podle ministra obrany Martina Stropnického (ANO) nelze reakci Spojených států považovat za přemrštěnou, považuje to za zlom v postoji USA k Sýrii. Podle KSČM je však útok aktem vojenské agrese proti suverénnímu státu, strana vyzvala USA ke zdrženlivosti. Prezident Miloš Zeman označil útok za oprávněný, pokud z napadené základny byl skutečně veden chemický útok.

Spojené státy v noci na dnešek zaútočily na základnu syrské armády, z níž startovala v úterý letadla, která podle Washingtonu zaútočila chemickými zbraněmi na syrské město Chán Šajchún. Americké jednotky vypálily střely s plochou dráhou letu Tomahawk ze dvou válečných lodí ve východním Středomoří. Podle různých zdrojů jich bylo 50 až 60. Spojené státy obvinily režim prezidenta Bašára Asada, že použitím chemické látky, zřejmě sarinu, zabil desítky lidí. Šlo nejméně o 86 obětí.

Premiér Sobotka označil dnes na twitteru úterní útok chemickými zbraněmi za nepřijatelný zločin. "I nadále je zřejmé, že k definitivnímu ukončení války v Sýrii bude potřebná široká dohoda, zahrnující syrskou vládu i opozici, Západ, Rusko i Írán," doplnil premiér. K situaci v Sýrii se premiér vyjádří na briefingu v Poslanecké sněmovně ve 13:45.

"ČR chápe vojenský zásah USA jako snahu předejít dalším chemickým útokům v Sýrii proti civilnímu obyvatelstvu. ČR silně odsuzuje barbarský útok proti civilistům v provincii Idlib a požaduje okamžité vyšetření útoku ze strany Organizace pro zákaz chemických zbraní ve spolupráci s Radou bezpečnosti OSN," napsalo ministerstvo zahraničí na twitteru. Česká diplomacie se také plně přihlásila ke čtvrtečnímu prohlášení Evropské unie, která vyzvala Radu bezpečnosti OSN k ostrému odsouzení úterního útoku a jeho vyšetření.

Zeman v rozhovoru pro server Seznam Zprávy zdůraznil, že okolnosti nasazení chemických zbraní by měla posoudit nezávislá vyšetřovací komise. Prohlásil, že nechce vyjadřovat svůj souhlas nebo nesouhlas s útokem, dokud si nezjistí přesné okolnosti incidentu. Nejdůležitější podle něj nyní je vyšetřit příčinu útoku, kterou bylo použití chemických zbraní v provincii Idlib.

"Ta tragická událost s víc než stovkou mrtvých a zhruba čtyřmi stovkami lidí ohrožených na životech, to je mezinárodní zločin a útok takové brutality, že tu odpověď nepovažuji za žádným způsobem přemrštěnou," řekl ČTK Stropnický. Dnešní útok USA považuje ministr za zlom v postoji USA k Sýrii, prezident Trump byl podle něj ještě nedávno poměrně vstřícný k zachování Asada u moci.

Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek považuje útok Američanů za adekvátní reakci. Se zásahem souhlasí i šéf ODS Petr Fiala, podle kterého je dobrou zprávou, že se USA v Sýrii rozhodly jednat. Nelze tolerovat použití chemických zbraní, uvedl. S reakcí USA souhlasí i předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík.

Čeští komunisté vnímají útok USA jako jednostranný akt vojenské agrese proti suverénnímu sátu a porušení mezinárodního práva, který ohrožuje mír a bezpečnost v celém regionu. KSČM to uvedla v prohlášení na twitteru. Strana vyzvala Spojené státy k okamžitému zastavení vojenské agrese, zdrženlivosti a zřeknutí se všech dalších jednostranných akcí.

Na mezinárodní scéně americký zásah podpořily Británie, Francie či Izrael. Rusko ho odsoudilo a označilo za agresi proti svrchovanému státu a za porušení mezinárodního práva. Podobně se vyjádřil Írán, který akci označil za destruktivní a nebezpečnou.

Zeman chce před stanoviskem k útoku v Sýrii jeho prošetření

Útok Spojených států v Sýrii byl oprávněný, pokud ze základny, na kterou americké rakety mířily, skutečně byl veden útok chemickými zbraněmi. Okolnosti nasazení chemických zbraní by ale nejprve měla posoudit nezávislá vyšetřovací komise. Při návštěvě Středočeského kraje to dnes ve Slaném na Kladensku řekl prezident Miloš Zeman.

"Já si teď, protože to nastalo teprve dnes ráno našeho času, snažím zjistit všechny informace a nebudu střílet od boku a říkat, jestli s něčím souhlasím nebo ne," řekl Zeman serveru Seznam Zprávy. Na následující tiskové konferenci zdůraznil, že použití chemických zbraní v syrské provincii Idlib považuje za nesporný zločin.

"Pouze říkám, že je oprávněný tehdy, jestliže to byl útok na základnu, z níž vzlétla letadla s těmi chemickými zbraněmi. A jestliže tomu bylo opravdu tak, jestli to chemické bombardování bylo způsobeno syrskou vládou nebo syrskou armádou, to by měla vyšetřit nezávislá komise," řekl o americkém zásahu. Pokud by skutečně za použití chemických zbraní nesla zodpovědnost syrská vláda, pak by Zeman považoval nasazení amerických raket za přiměřené.

"Uvítal bych, kdyby tuto událost vyšetřila nezávislá komise pod gescí Rady bezpečnosti (OSN) s tím, že kdyby kdokoli bránil této komisi v jejím vyšetřování, tak už sám tím, že by tomu bránil, by se definoval jako viník této akce, de facto chemické války," řekl prezident.

Zeman, který je vstřícný vůči americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi i hlavě ruského státu Vladimiru Putinovi, také odmítl, že by si vybíral, ke komu z vůdců světových mocností se má přiklonit. "To dělá jenom člověk, který nedokáže stát na vlastních nohou. I když mám polyfunkční neuropatii, já dokážu stát na vlastních nohou. A nepotřebuju jednu berličku tady a druhou tady," řekl s poukazem na nemoc, kvůli níž má potíže s chůzí.

I kdyby se nakonec Zeman postavil kriticky k americkému útoku, nebude to podle něj mít vliv na jeho nadcházející cestu do USA, kde by se měl sejít s Trumpem. "Tady jde o shodu v celkových otázkách, nikoli o shodu v jednom jediném incidentu," řekl. Uvedl přitom, že se s Trumpem shoduje v pohledu na migraci, islámský terorismus i na klimatickou problematiku.