Londýn - Oštěpaři Jakub Vadlejch a Petr Frydrych si ve finále MS v Londýně vylepšili osobní rekordy a po zlatu Barbory Špotákové získali v královské české disciplíně stříbro a bronz. Lepší byl jen Němec Johannes Vetter, který hodil 89,89 m a Vadlejcha porazil o pouhých šestnáct centimetrů. Usain Bolt poslední velký závod kariéry kvůli zranění nedoběhl. Zlato ve štafetě získala překvapivě Británie, která v čase 37,47 porazila Američany. Muktar Edris z Etiopie překazil zlaté loučení Britovi Mo Farahovi, když vyhrál běh na 5000 m časem 13:32,79. Adam Sebastian Helcelet skončil v desetiboji osmý. Devatenáctiletá výškařka Michaela Hrubá v prvním velkém finále obsadila 11. místo výkonem 192 centimetrů.

Lídr letošních tabulek Vetter hned prvním hodem ukázal, že je dobře připraven, a oštěp zapíchl jedenáct centimetrů pod devadesátimetrovou hranici. Vadlejch však skvěle odpověděl druhým pokusem 89,73 m, kterým přehodil své maximum z Paříže bezmála o metr a tři čtvrtě.

"Přijel jsem sem s tím, že bych si rád vylepšil sezonní maximum, a to se povedlo. Cítil jsem, že to je skvělý hod, a když pak změřili 89, tak skvělý pocity," pochvaloval si.

Věděl ale, že i v tomto hodu ještě byly určité rezervy a že jeho soupeři mohou hodit daleko. "Snažil jsem sám posouvat dál, takže strachování tam bylo, možná nejvíc jsem se bál Péti (Frydrycha). Ale je to závod, do posledního pokusu jsem se snažil být koncentrovaný," popisoval.

Frydrych si svůj parádní hod schoval do poslední série a výkonem 88,32 m odsunul ze stupňů vítězů olympijského vítěze Thomase Röhlera z Německa. Londýn ho zastihl ve velké formě. Na rozdíl od Vadlejcha nepatřil k favoritům, ale chytil se už v kvalifikaci a posledním finálovým hodem zlepšil po sedmi letech osobní rekord o devět centimetrů.

Postaral se o jednu z nejpřekvapivějších medailí šampionátu. "Nechci říct, že se tam teďka cítím trochu nepatřičně, ale samozřejmě jsem měl veliký štěstí. Protože Thomas (Röhler) měl vícekrát za 90 a byli tam ještě jiní adepti. Prostě uhájil jsem to před nejlepším oštěpařem o šest centimetrů," řekl.

Po dvou pokusech na hranici 88 metrů dokonce cítil šanci i na devadesátku a titul. "Hodně jsem cítil, že můžu hodit dál. A ten ideální hod dneska nepřišel," poznamenal. Ten medailový byl ale technicky o kousek lepší než čtvrtý a pátý pokus, při kterých se oštěp zapíchl sedm centimetrů pod hranicí 88 metrů. "Ale všechny hody letěly strašně nízko. To je důsledek toho, že jsem tam neprocpal tu bradu, kterou tam potřebuju dát s hrudníkem. Nebyly dokonalý, ale tím neříkám, že v příštím závodě budu chtít hodit o hodně dál, až s odstupem to budu hodnotit lépe a lépe," doplnil Frydrych po životním úspěchu.

Trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný mohl mít ze svých svěřenců radost. "Byl to krásný, neskutečný závod. V podstatě ten Kuba to tam měl připravené, kdyby si tam trochu podržel zadek, hodil by ještě dál. Ale Vetter si to zasloužil za tuhle sezonu. A já jsem šťastný, že oni mají medaili," řekl. "Myslím, že dva lidi z jedné skupiny na stupních, to je něco neskutečného," doplnil ho Vadlejch.

Usain Bolt poslední velký závod kariéry kvůli zranění nedoběhl. V polovině cílové rovinky stačil jeden špatný krok a fenomenální sprinter z dráhy odkulhal. Zlato ve štafetě na 4x100 m získala překvapivě Velká Británie, která v novém evropském rekordu 37,47 s porazila o pět setin favorizované Američany. Britský vytrvalec Mo Farah ve svém posledním závodě na dráze vybojoval na 5000 m stříbro. Pátý zlatý double mu v Londýně překazil Muktar Edris z Etiopie.

Bolt, který na světových šampionátech získal 11 zlatých, dvě stříbrné a jeden bronz, nečekaně nastoupil už k dopolednímu rozběhu, neboť dosud pomáhal Jamajce ke zlatu až ve finále. Kolík donesl do cíle jako první a všechno se zdálo být v pořádku.

Večer ale bylo všechno jinak. Jamajčan vbíhal do cílové rovinky až na třetí pozici a očekávaný skvělý finiš nepředvedl. Jamajka, kterou čtyřikrát po sobě dovedl na světovém šampionátu ke zlatu, skončila bez medaile. Britové mají první štafetové zlato od olympijských her v Aténách v roce 2004, díky výborným předávkám vylepšili vlastní osmnáct let starý evropský rekord o 26 setin.

Usain Bolt poslední velký závod kariéry kvůli zranění nedoběhl. V polovině cílové rovinky stačil jeden špatný krok a fenomenální sprinter z dráhy odkulhal. Zlato ve štafetě na 4x100 m získala překvapivě Velká Británie, která v novém evropském rekordu 37,47 s porazila o pět setin favorizované Američany. Britský vytrvalec Mo Farah ve svém posledním závodě na dráze vybojoval na 5000 m stříbro. Pátý zlatý double mu v Londýně překazil Muktar Edris z Etiopie.

Bolt, který na světových šampionátech získal 11 zlatých, dvě stříbrné a jeden bronz, nečekaně nastoupil už k dopolednímu rozběhu, neboť dosud pomáhal Jamajce ke zlatu až ve finále. Kolík donesl do cíle jako první a všechno se zdálo být v pořádku.

Večer ale bylo všechno jinak. Jamajčan vbíhal do cílové rovinky až na třetí pozici a očekávaný skvělý finiš nepředvedl. Jamajka, kterou čtyřikrát po sobě dovedl na světovém šampionátu ke zlatu, skončila bez medaile. Britové mají první štafetové zlato od olympijských her v Aténách v roce 2004, díky výborným předávkám vylepšili vlastní osmnáct let starý evropský rekord o 26 setin.

Mistrem světa v desetiboji se stal podle očekávání Francouz Kévin Mayer výkonem 8768 bodů. Helcelet si dnes vedl mnohem lépe než v páteční první polovině soutěže a z dvacátého místa vyšplhal s 8222 body až na osmou příčku. Český desetibojař se blýskl především v hodu oštěpem, kde si vylepšil osobní rekord o více než tři metry na 71,56 m.

Loňský vicemistr Evropy Helcelet, jemuž se páteční start do soutěže vůbec nepovedl, zahájil posun vzhůru hned ráno, přestože ani překážky s časem 14,38 s nebyly z jeho pohledu ideální. Za letošním maximem zůstal o dvacet setin, ale několik soupeřů první disciplínu druhého dne úplně pokazilo. Dvojnásobný mistr světa Američan Trey Hardee, Srb Mihail Dudaš a Rus Ilja Škureněv po pádech na překážkách ze soutěže odstoupili.

V disku měl český desetibojař jen jediný platný pokus 44,71 m, ale vylepšil jím svůj letošní nejlepší výkon, což stačilo na postup na jedenácté místo. V tyči zdolal 490 cm a pokoušel se o pět metrů, což už v letos při rekordu v Götzisu dokázal, ale tentokrát neuspěl a o jedno místo klesl.

V oštěpu však hned prvním hodem šokoval soupeře a možná i sám sebe. Osobní rekord z olympiády v Riu de Janeiro přehodil o více než tři metry a poskočil na sedmé místo. V závěrečné patnáctistovce si o jedno místo pohoršil, ale od nejlepší šestice ho dělilo jen 12 bodů. "Jsem absolutně spokojený a po prvních dvou disciplínách jsem tohle absolutně nečekal. V podstatě je to můj životní výsledek na mistrovství světa venku, takže já mám hroznou radost," řekl novinářům.

Stříbrný z Ria de Janeiro Mayer dnes přidal k páteční stovce a čtvrtce další osobní rekord na překážkách 13,75 s a vedení udržel i po disku při výkonu 47,14 m. Freimuth však hodil 51,17 m a přiblížil se lídrovi na pouhých 24 bodů, Kanaďan Damian Warner, nejrychlejší mezi desetibojaři, sice vyhrál překážky, ale úplně pokazil disk a klesl až na páté místo.

Mayer pak málem všechny naděje pohřbil ve skoku o tyči. S vědomím, že je nejlepším tyčkařem ze všech účastníků, začal až na 510 cm jako poslední, ale laťku dvakrát shodil a i při třetím pokusu ji hodně rozechvěl. O dvacet centimetrů výš, což by pro něj neměl být neřešitelný problém, už neuspěl a z úvah o útoku na evropský rekord Romana Šebrleho byl vyléčen.

V hodu oštěpem měl Mayer se zatejpovaným loktem jen jeden platný pokus, ale 66,10 m mu bohatě stačilo na to, aby v běhu na 1500 m mohl být klidný. Už před ním bylo jasné, že na světovém desetibojařském trůnu vystřídá Američana Ashtona Eatona, který po olympiádě v Riu de Janeiro ukončil kariéru. Další medaile si za ním rozdělili Němci Rico Freimuth a Kai Kazmirek.

Soutěž výškařek vyhrála podle očekávání suverénka letošní sezony Ruska Marija Lasickeneová, která jako jedná překonala 203 cm a po třech stříbrech přidala do sbírky neutrální výpravy první zlato. Obhájkyně zlata z Pekingu více než rok neprohrála jediný závod a tradice zůstala neporušena.

Největší soupeřkou jí byla Ukrajinka Julia Levčenková, která dvakrát zlepšila osobní rekord a posunula ho o čtyři centimetry až na 201 cm. Devatenáctiletá juniorská mistryně světa Michaela Hrubá zdolala na třetí pokus 192 centimetrů a obsadila jedenácté místo. "Naběhla jsem do toho, co nejvíc šlo. Postavila jsem tam správně nohu, tak mi to dobře koplo," popsala úspěšný pokus. O tři centimetry výš se pokoušela o osobní rekord, ale neuspěla.

První finálovou zkušenost na seniorském mistrovství světa hodnotila Hrubá pozitivně. "Já jsem si to užila. Jsem moc ráda, že jsem tady mohla být. A to, že jsem jedenáctá, je super," řekla. O jednu příčku si polepšila oproti loňskému evropskému šampionátu v Amsterodamu.

Původně měly mít výškařky ve finále základ 188 centimetrů, ale pak se o čtyři centimetry snížil. Chtěl to trenér Hrubé Michal Pogány i německá výprava. "Asi mi to chtěl trochu ulehčit. Ale ani to není zvyk, aby bylo 188 základ, vždy bývá kolem 183 až pěti, i na olympiádě. Bylo to nečekané," vyprávěla Hrubá.

Závod na 100 metrů překážek vyhrála Sally Pearsonová z Austrálie v čase 12,59 s a po pěti letech si v Londýně zopakovala triumf z olympijských her. I stříbro má stejnou majitelku jako tehdy zásluhou Američanky Dawn Harperové-Nelsonové, třiatřicetileté olympijské vítězky z Pekingu 2008. Ta dokázala skvěle načasovat formu a ve finále zaběhla svůj nejlepší letošní čas 12,63 s.

Naopak její krajanka Kendra Harrisonová, která právě tady loni vymazala 28 let starý světový rekord časem 12,20 s, se do Londýna nevrátila v optimální formě. Na kontě měla sice nejlepší letošní čas, ale už v pátečním semifinále zakopla o překážku a do finále proklouzla s odřenýma ušima jako poslední. A ani ve finále to nebylo lepší a zbylo na ni jen čtvrté místo.

V ženské štafetě na 4x100 m zazářily Američanky nejlepším letošním časem 41,82 s. Uzdravená vítězka stovky Tori Bowieová donesla kolík do cíle s velkým náskokem. Allyson Felixová, běžící na druhém úseku, získala desáté zlato na MS a celkově patnáctou medaili, čímž předstihla Jamajčanku Merlene Otteyovou. A to ještě může nastoupit v nedělní čtvrtkařské štafetě.

Jamajčanky, které vyhrály 4x100 m na dvou předchozích šampionátech, překvapivě nepostavily dvojnásobnou olympijskou vítězku Elaine Thompsonovou a prohrály nejen s Američankami, ale i s britským kvartetem.

Mistrovství světa v atletice v Londýně:

Finále:

Muži:

5000 m: 1. Edris (Et.) 13:32,79, 2. Farah (Brit.) 13:33,22, 3. Chelimo (USA) 13:33,30, 4. Kejelcha 13:33,51, 5. Barega (oba Et.) 13:35,34, 6. Ahmed (Kan.) 13:35,43, 7. Kifle (Eritrea) 13:36,91, 8. Butchart (Brit.) 13:38,73.

4x100 m: 1. Velká Británie (Ujah, Gemili, Talbot, Mitchell-Blake) 37,47 - evropský rekord, 2. USA (Rodgers, Gatlin, Bacon, Coleman) 37,52, 3. Japonsko (Tada, Iizuka, Kirju, Fudžimicu) 38,04, 4. Čína 38,34, 5. Francie 38,48, 6. Kanada 38,59, 7. Turecko 38,73, Jamajka nedokončila.

Oštěp: 1. Vetter (Něm.) 89,89, 2. Vadlejch 89,73, 3. Frydrych (oba ČR) 88,32, 4. Röhler (Něm.) 88,26, 5. Pitkämäki (Fin.) 86,94, 6. Kiriazís (Řec.) 84,52, 7. Walcott (Trin.) 84,48, 8. Hofmann (Něm.) 83,98.

Desetiboj: 1. Mayer (Fr.) 8768 b. (100 m: 10,70 - dálka: 752 - koule: 15,72 - výška: 208 - 400 m: 48,26 - 110 m př.: 13,75 - disk: 47,14 - tyč: 510 - oštěp: 66,10 - 1500 m: 4:36,73), 2. Freimuth 8564 (10,53 - 748 - 14,85 - 199 - 48,41 - 13,68 - 51,17 - 480 - 62,34 - 4:41,57), 3. Kazmirek (oba Něm.) 8488 (10,91 - 764 - 13,78 - 211 - 47,19 - 14,66 - 45,06 - 510 - 62,45 - 4:38,07), 4. Öiglane (Est.) 8371, 5. Warner (Kan.) 8309, 6. Kasjanov (Ukr.) 8234, 7. Felix (Gren.) 8227, 8. Helcelet (ČR) 8222 (11,28 - 703 - 14,57 - 202 - 49,51 - 14,38 - 44,71 - 490 - 71,56 - 4:36,85).

Ženy:

4x100 m: 1. USA (Brownová, Felixová, Akinosunová, Bowieová) 41,82, 2. Velká Británie (Philipová, Henryová, Asherová-Smithová, Neitaová) 42,12, 3. Jamajka (Levyová, Morrisonová, Faceyová, Forbesová) 42,19, 4. Německo 42,36, 5. Švýcarsko 42,51, 6. Trinidad a Tobago 42,62, 7. Brazílie 42,63, 8. Nizozemsko 43,07.

100 m př. (vítr +0,1 m/s): 1. Pearsonová (Austr.) 12,59, 2. Harperová Nelsonová (USA) 12,63, 3. Dutkiewiczová (Něm.) 12,72, 4. Harrisonová 12,74, 5. Manningová (obě USA) 12,74, 6. Talajová (Běl.) 12,81, 7. Visserová (Niz.) 12,83, 8. Aliová (USA) 13,04.

Výška: 1. Lasickeneová (Rus.) 203, 2. Levčenková (Ukr.) 201, 3. Ličwinková (Pol.) 199, 4. Jungfleischová (Něm.) 195, 5. Johnsonová-Thompsonová 195, 6. Lakeová (obě Brit.) 195, 7. Palšytéová (Lit.) a Demirevová (Bulh.) obě 192, ...11. Hrubá (ČR) 192.

Kvalifikace:

Muži:

4x100 m - rozběhy: 1. USA 37,70.

4x400 m - rozběhy: 1. USA 2:59,23.

Ženy:

4x100 m - rozběhy: 1. USA 41,84.

4x400 m - rozběhy: 1. USA 3:21,66.