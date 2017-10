Vyškov - Téměř třicítce sportovců Dukly dnes začal ve vyškovských Dědicích dvoudenní pravidelný vojenský výcvik, místo oštěpem tak házela například úřadující mistryně světa Barbora Špotáková granátem. Výcviku se zúčastnili také kanoista Martin Fuksa, kajakář Josef Dostál, atlet Pavel Maslák a další sportovci.

Vojáci z povolání pod vedením vyškovských instruktorů absolvovali například střeleckou přípravu, na terče stříleli z útočné pušky CZ BREN 805 či z pistole CZ PHANTOM. Házeli také granátem, trefovali se na cíl, který byl asi 25 metrů daleko. "Výcvik je součást naší práce, jsme pod Duklou Praha, je to naše povinnost. Je dobře, že si to vyzkoušíme. Jsme součástí armády, k vojákům mám respekt za to, co dělají," uvedla Špotáková.

Novinářům se svěřila, že i při hodu granátem měla chuť házet co nejdál. "Asi jsem byla trochu nervózní, tak jsem to hodila trochu dál, než jsem měla," uvedla.

Halový mistr světa a Evropy v běhu na 400 metrů Pavel Maslák řekl, že k armádě má kladný vztah. "Pro nás jako pro sportovce je to dobrá zkušenost osahat si něco nového," řekl. Uvedl, že dobře se cítil například u střelby ze samopalu, přestože vkleče mu to asi moc nešlo. "Vleže to bylo lepší, to jsem se trefoval víc," řekl.

Sportovce čekala i zdravotní příprava zaměřená na ošetření zraněného či topografická příprava na orientaci v terénu podle mapy. Kromě toho ještě dnes v noci mají absolvovat patnáctikilometrový noční přesun v terénu podle mapy se zátěží.

Trojice Špotáková, Fuksa a Dostál se už minulý týden v rámci výcviku proletěli i v bitevním vrtulníku. Vrtulník sloužící k ničení tanků a obrněných cílů se sportovními hvězdami létal rychlostí 250 km/h do výšky 700 metrů, při obratech se rychlost pohybovala kolem 100 km/h. "Dělali jsme náklony a různé bojové pozice. Byla to ale dobrá zkušenost a skvělý zážitek," popsal Fuksa.

Špotáková si přála usednout příště do pilotní kabiny. "Tam to musí být určitě lepší než vzadu. Jen ty náklony... Trochu se mi při nich zvedal kufr," řekla tehdy dvojnásobná olympijská vítězka a světová rekordmanka.