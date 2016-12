Právě zveřejněno

Hokejisté Loic In-Albon (vlevo) a Roger Karrer (4) ze Švýcarska oslavují gól v utkání skupiny A na mistrovství světa hokejistů do 20 let ČR - Švýcarsko. Vpravo brankář ČR Jakub Škarek.

Montreal - Čeští hokejisté nenavázali na světovém šampionátu juniorů na vítězný vstup proti Finsku (2:1) a ve druhém utkání v základní skupině A v Montrealu podlehli Švýcarsku 3:4 v prodloužení.

Nechybělo přitom mnoho, aby svěřenci kouče Jakuba Petra vyšli ze zápasu s prázdnou - ještě v polovině třetí třetiny prohrávali 1:3. Pak se ale útočník Filip Chlapík postaral o vyrovnání, když si svou druhou dnešní trefu připsal při power play v čase 59:44.

"Zápas jsme neodehráli špatně, věřili jsme v naši sílu. Příště musíme hrát ještě víc organizovaně. Bylo by hezčí brát dva body, ale i za jeden bod můžeme být velice rádi, odvedli jsme dobrou práci," prohlásil Chlapík.

Mimo hru zůstal zraněný obránce Kvasnička. "David na turnaji bohužel skončil. Není to zranění dlouhodobějšího charakteru, doba rekonvalescence se odhaduje na 10 až 14 dní. Na soupisku můžeme zapsat ještě jednoho hráče, pořád je varianta s Pavlem Zachou. Máme do středečního večera na to se rozhodnout, jestli zapíšeme obránce, nebo útočníka," řekl trenér Petr.

Na první gól se čekalo takřka do poloviny utkání. Švýcarský útočník In-Albon dostal mezi kruhy na chviličku prostor k převzetí puku a prostřelil Škarka. Hronka pak navíc poslal už po polovině dvouminutového trestu zpátky do hry Thürkauf a český tým měl do druhé přestávky dvoubrankové manko.

Nástup do třetího dějství mu sice vyšel, když se parádně trefil z kruhu Koblížek, jenže už za tři a půl minuty poté využil další početní výhodu Riat a vrátil Švýcarům dvougólový náskok. Rychle využitou přesilovkou kontroval v 51. minutě Chlapík, čas ale potom hodně rychle utíkal.

V polovině 58. minuty svitla českým mladíkům velká naděje na vyrovnání v podobě přesilovky po faulu Hischiera. Zmáčkli soupeře před jeho brankou, rozezvučeli horní tyč, teprve až po jejím skončení ale přišla odměna za bojovnost - 16,6 sekundy před vypršením základní hrací doby vyrovnal v power play Chlapík, kterému připravil dobrou palebnou pozici Špaček.

"Ve třetí třetině jsme začali hrát tak, jak máme. Všichni jsme věřili ve srovnání, povzbuzovali jsme se a dopadlo to," uvedl Chlapík.

"Po gólu na 1:3 to vypadalo, že je zápas ztracený. Jsem na kluky hrdý, že za tohoto stavu nesložili zbraně. Střídačka pořád žila a do poslední chvíle věřila ve srovnání," ocenil přístup svých svěřenců trenér Petr.

K obratu ale nedošlo. Z prodloužení se odehrálo pouhých 23 sekund, když si nahozený puk dojel Hischier a rozhodl. "V prodloužení jsme hráli moc profesorsky, získaný bod ale může mít hodně velkou cenu," zdůraznil Petr.

Hlasy po zápase:

--------

Jakub Petr (trenér ČR): "Chtěli jsme vstřelit první branku, aby se obranný val Švýcarska trochu rozevřel. Hodně mě štve velký počet vyloučených, speciálně ve druhé třetině. Jejich přesilovka má kvalitu. A když jdou vyloučení takhle za sebou, dřív nebo později vás potrestají. Po gólu na 1:3 to vypadalo, že je zápas ztracený. Jsem na kluky hrdý, že za tohoto stavu nesložili zbraně. Střídačka pořád žila a do poslední chvíle věřila ve srovnání. V prodloužení jsme hráli moc profesorsky, získaný bod ale může mít hodně velkou cenu."

Filip Chlapík (útočník ČR, autor dvou gólů): "Švýcaři hráli hodně defenzivně. Byli jsme sice u nich, ale nehráli jsme efektivně. Ve třetí třetině jsme začali hrát tak, jak máme. Všichni jsme věřili ve srovnání, povzbuzovali jsme se a dopadlo to. Zápas jsme neodehráli špatně, věřili jsme v naši sílu. Příště musíme hrát ještě víc organizovaně. Bylo by hezčí brát dva body než jeden, ale i za jeden bod můžeme být velice rádi, odvedli jsme dobrou práci. Den pauzy nám pomůže k tomu, abychom si vyčistili hlavy, protože proti Dánsku to bude znovu velice těžké utkání."

František Hrdinka (obránce ČR): "První třetina nebyla z naší strany ideální, celkově jsme měli hodně vyloučených, to nám bralo spoustu sil. Za to, co jsme předvedli třetí část, jsme si nějaký bod zasloužili, ale ztracený bod navíc nás mrzí. Ve třetí třetině jsme se hodně zvedli, chyběl tomu jen rozhodující gól. Švýcarům dobře zachytal gólman, navíc mají svůj systém, který dodržují. Je pak těžké se proti nim prosadit."

Skupina A (Montreal):

--------

ČR - Švýcarsko 3:4 P (0:0, 0:2, 3:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 46. Koblížek (Zbořil), 51. F. Chlapík (Hronek, M. Špaček), 60. F. Chlapík (M. Špaček, Zbořil) - 30. In-Albon (Hischier, Diem), 37. Thürkauf (Riat, Hischier), 49. Riat (Siegenthaler, Thürkauf), 61. Hischier (Riat). Rozhodčí: Lemelin (USA), Salonen - Suominen (oba Fin.), Kohlmüller (Něm.). Vyloučení: 7:4. Využití: 1:2. Diváci: 4683.

Sestava ČR: Škarek - Hrdinka, Hronek, Kalina, Zbořil, D. Krenželok, Vála - M. Špaček, A. Musil, Š. Stránský - D. Kaše, Nečas, Kurovský - Jašek, F. Chlapík, Koblížek - Suchý, K. Reichel, Šoustal. Trenéři: Jakub Petr, Jiří Dopita a Petr Svoboda.

Dánsko - Finsko 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 6. Boysen (Weichel, True), 18. Madsen (Jensen, Hoeg), 36. Blichfeld (Röndbjerg, Koch) - 45. Vaakanainen (Jesper Mattila, Väyrynen), 56. Björkqvist (Luoto, Julius Mattila). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Šír (ČR) - Fluri (Švýc.), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 4733.

Tabulka:

1. ČR 2 1 0 1 0 5:5 4 2. Švédsko 1 1 0 0 0 6:1 3 3. Dánsko 2 1 0 0 1 4:8 3 4. Švýcarsko 1 0 1 0 0 4:3 2 5. Finsko 2 0 0 0 2 3:5 0

Skupina B (Toronto):

--------

Lotyšsko - Rusko 1:9 (0:3, 1:3, 0:3)

Branky a nahrávky: 24. Balcers (Dzierkals) - 6. Jurtajkin (Dronov), 13. Polunin (Kaprizov, Sidorov), 18. Karnauchov (Gurjanov, Kudako), 21. Kaprizov (Vorobjov, Polunin), 25. Polunin (Rykov, Vorobjov), 26. Beljajev (Jurtajkin, Alexejev), 47. Kaprizov (Rykov, Vorobjov), 50. Trenin (Kaprizov, Polunin), 57. Kaprizov (Rykov, Vorobjov). Rozhodčí: Burchell (Kan.), Linde - Dahmen (oba Švéd.), Suchánek (ČR). Vyloučení: 9:5. Využití: 1:3. Diváci: 6789.

Kanada - Slovensko 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 26. Lauzon (Gauthier, Jost), 31. Raddysh (Dubois, Chabot), 33. Cirelli (Lauzon, Speers), 37. Chabot (Barzal, Strome), 43. McLeod (Cirelli, Dubé). Rozhodčí: Hribik (ČR), Sheva - Davis (oba USA), Haurum (Dán.). Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 12.694.

Tabulka:

1. Kanada 2 2 0 0 0 10:3 6 2. USA 1 1 0 0 0 6:1 3 3. Rusko 2 1 0 0 1 12:6 3 4. Slovensko 1 0 0 0 1 0:5 0 5. Lotyšsko 2 0 0 0 2 2:15 0