Český hokejista David Kaše (vlevo) a Rasmus Asplund ze Švédska v utkání Švédsko - ČR na MS hráčů do dvaceti let. ČTK/AP/ČTK/AP

Montreal - Čeští hokejisté se ve čtvrtfinále play off mistrovství světa hráčů do 20 let utkají v noci z pondělí na úterý od 2:00 středoevropského času s domácí Kanadou. Slovensko čeká souboj s vítězem základní skupiny A, kde hráli i Češi, Švédskem. Dánsko se utká s Ruskem a USA, vítěz skupiny B v Torontu, změří síly se Švýcary.

Junioři hladce podlehli Švédům

Čeští hokejisté zakončili své nevýrazné vystoupení v základní skupině A mistrovství světa hráčů do 20 let v Montrealu jednoznačnou porážkou se Švédy 2:5. Svěřenci kouče Jakuba Petra prohrávali 0:3 už v 17. minutě a výsledek korigovali až v posledních minutách. Hattrick v dresu vítězů zaznamenal útočník Jonathan Dahlén.

O soupeři svěřenců kouče Jakuba Petra, který bude v boji o semifinále obrovským favoritem, rozhodly výsledky závěrečných zápasů ve skupinách. Zatímco český tým setrval na konečné třetí příčce ve skupině A v Montrealu díky obhájcům titulu Finům a jejich výhře na Švýcary 2:0, Američané vyhráli očekávané zámořské derby 3:1 a nechali tak Kanadu za sebou na druhém místě. Slováky odsoudila k duelu se Švédy porážka 0:2 s Ruskem.

Finové, kteří už se nemohli vyhnout sérii o udržení proti Lotyšsku, nastoupili pod vedením trenéra Jussiho Ahokase, jenž v rozehraném turnaji nahradil po minulém utkání Jukku Rautakorpiho. Po třech těsných porážkách se loňský šampion dočkal prvního úspěchu díky dvěma gólům ve druhé třetině. Finové svého soka přestříleli vysoko 51:17.

Američané před 18.584 diváky rozhodli o svém úspěchu povedeným nástupem, když v čase 6:04 vedli již 2:0. Kanaďané, kteří touží odčinit loňské vyřazení už ve čtvrtfinále, pak sice dostali svého rivala místy pod velký tlak, ale snížili až před polovinou zápasu v přesilovce pět na tři. Američané však už po čtyřech minutách odpověděli a i díky výborně chytajícímu Josephu Wollovi výsledek udrželi.

Rusové hráli se Slováky přímý souboj o třetí příčku ve skupině a tím také šanci dostat na úvod play off výrazně přívětivějšího soupeře Dánsko, které skončilo v "české" skupině A překvapivě druhé. Svou převahu vyjádřila sborná poprvé v přesilovce před polovinou zápasu, v 50. minutě pak potvrdil výhru Jakov Trenin.

V obraně nastoupil před gólmanem Vladařem jako sedmý bek naposledy dopsaný Budík. Česká defenziva ale kapitulovala už po 37 vteřinách, kdy ji po přečíslení dvou na jednoho pokořil dorážející Asplund. V deváté minutě se provinil podražením Kaše a Seveřané trestali již po 14 vteřinách početní výhody, když svůj velký zápas načal Dahlén.

Přestože čeští mladíci byli střelecky aktivnější, zkázu v prvním dějství dokonal s velkým Jaškovým přispěním Lööke, jemuž byla připsána třetí trefa Švédů poté, co český útočník brzdil před Vladařovým brankovištěm a nešťastně usměrnil bruslí kotouč za brankovou čáru.

"Je to těžká prohra. V první třetině jsme dostali tři blbé góly, které nás srazily dolů," řekl český útočník Tomáš Šoustal. "Škoda, že Švédové dali v úvodu šťastné góly. Uklidnili se, navíc už měli první místo v tabulce jisté. Budou to smutné oslavy nového roku," doplnil Vojtěch Budík.

Čtvrtý tým loňského šampionátu pak v klidu kontroloval vývoj zápasu, navíc ve 38. minutě přidal čtvrtou branku. Dahlén se dostával do samostatného úniku, v němž byl faulován, ale sudím signalizovaný přestupek vzal za své, neboť švédský forvard dokázal i tak dostat puk počtvrté za Vladařova záda.

Když ve 44. minutě přišlo další bleskové využití přesilovky Švédska po 11 vteřinách a Dahlén zkompletoval hattrick, vypadalo to na potupný debakl. Čeští junioři však v posledních sedmi minutách dvěma góly alespoň snížili. Nejprve se trefil Kaše, v 58. minutě pak stačily Hronkovi čtyři vteřiny k využití početní výhody.

"Ve třetí třetině jsme chtěli nabrat sebevědomí, abychom věděli, jak začít příští zápas. Proti Švédům nám nejely nohy, nevím, co s námi je. Každý z nás se pro tým musí obětovat. Jinak na této úrovni nemáme šanci. Trápíme se hlavně v koncovce," přiznal autor jednoho gólu David Kaše.

"Je pozitivní, že závěr zápasu kluci nezabalili. Skupinu jsme chtěli dokončit na pozitivní vlně, protože nás v pondělí čeká nejdůležitější utkání turnaje. Nebudeme ale říkat, že je vše v pořádku. Určitě ne. Některé věci si musíme jasně vyříkat. Bojovnost a přístup tam jsou, to by však měla být samozřejmost, když se obleče národní dres. Mě mrzí hlavně individuální chyby," prohlásil trenér Petr.

Hlasy po utkání:

Jakub Petr (trenér ČR): "Je pozitivní, že závěr zápasu kluci nezabalili. Skupinu jsme chtěli dokončit na pozitivní vlně, protože nás v pondělí čeká nejdůležitější utkání turnaje. Nebudeme ale říkat, že je vše v pořádku. Určitě ne. Některé věci si musíme jasně vyříkat. Bojovnost a přístup tam jsou, to by měla být samozřejmost, když se obleče národní dres. Mě mrzí hlavně individuální chyby, které vám systém dříve nebo později nabourají. A navíc k tomu nepřicházejí branky - počet šancí, které potřebujeme na vstřelení gólu, je obrovský. S produktivitou, jakou momentálně máme, můžeme být za pět bodů rádi. Nemůžeme říkat, že je za tím nějaká smůla. To vůbec ne."

Tomáš Šoustal (útočník ČR): "Je to těžká prohra. V první třetině jsme dostali tři blbé góly, které nás srazily dolů. Skupinu jsme si pokazili sami, mohli jsme jít z druhého místa na Rusy. Pokud chceme dojít co nejdál, neměli bychom se ohlížet na soupeře, musíme porazit všechny, ale pro čtvrtfinále by bylo Rusko přece jen lehčí soupeř. Teď holt bude Kanada, nebo Amerika. Na zápas se musíme připravit a hrát zodpovědně v obraně."

David Kaše (útočník ČR, autor gólu): "Ve třetí třetině jsme chtěli nabrat sebevědomí, abychom věděli, jak začít příští zápas. Proti Švédům nám nejely nohy, nevím, co s námi je. Každý z nás se pro tým musí obětovat. Jinak na této úrovni nemáme šanci. Trápíme se hlavně v koncovce."

Vojtěch Budík (obránce ČR): "Škoda, že Švédové dali v úvodu šťastné góly. Uklidnili se, navíc už měli první místo v tabulce jisté. Budou to smutné oslavy nového roku. Musíme se připravit na další zápas a koukneme se na videa. Kanada i Amerika jsou kvalitní týmy. Podle mě je jedno, proti komu budeme hrát. Pokud bychom se stěhovali do Toronta, bylo by to nepříjemné, ale to k turnaji patří."

Výsledky MS hokejistů do 20 let

Skupina A (Montreal):

Švédsko - ČR 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 1. Asplund (Ahl, Pettersson), 9. Dahlén (Asplund, A. Nylander), 17. Lööke (Karlström, Bernhardt), 38. Dahlén (Karlström), 44. Dahlén (A. Nylander, Kylington) - 54. D. Kaše (Kurovský), 58. Hronek (D. Kaše, F. Chlapík). Rozhodčí: Sheva (USA), Sidorenko - Goljak (oba Běl.), Haurum (Dán.). Vyloučení: 7:5. Využití: 2:1. Diváci: 6259.

Sestava ČR: Vladař - Kalina, Hronek, Hrdinka, Zbořil, D. Krenželok, Vála, Budík - D. Kaše, M. Špaček, Kurovský - Jašek, F. Chlapík, Koblížek - A. Musil, Nečas, Š. Stránský - Suchý, Šoustal, K. Reichel. Trenéři: Jakub Petr, Jiří Dopita a Petr Svoboda.

Finsko - Švýcarsko 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 25. Räsänen (Vesalainen, Tolvanen), 34. Tolvanen (Saarijärvi, Räsänen). Rozhodčí: Burchell (USA), Linde - Dahmen (oba Švéd.), Suchánek (ČR). Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci: 4013.

Konečné tabulka:

1. Švédsko 4 4 0 0 0 18:6 12 2. Dánsko 4 1 1 1 1 11:15 6 3. ČR 4 1 0 2 1 9:13 5 4. Švýcarsko 4 0 2 0 2 11:13 4 5. Finsko 4 1 0 0 3 6:8 3

Skupina B (Toronto):

USA - Kanada 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. White (Greenway, Keller), 7. Greenway (Keller, McAvoy), 34. Bracco (Lindgren, Greenway) - 29. Chabot (D. Strome, Barzal). Rozhodčí: Salonen (Fin.), Stricker - Fluri (oba Švýc.), Palej (Rus.). Vyloučení: 6:8, navíc Kunin (USA) 5 min. a do konce utkání. Využítí: 2:1. Diváci: 18.584.

Rusko - Slovensko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 30. Gurjanov (Kvartalnov, Karnauchov), 50. Trenin (Urakov, Beljajev). Rozhodčí: Šír (ČR), Rohatsch - Kohlmüller (oba GER), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 5269.

Konečné tabulka:

1. USA 4 4 0 0 0 17:6 12 2. Kanada 4 3 0 0 1 21:8 9 3. Rusko 4 2 0 0 2 16:9 6 4. Slovensko 4 1 0 0 3 6:14 3 5. Lotyšsko 4 0 0 0 4 6:29 0

Další program:

Pondělí 2. ledna:

17:00 o udržení - 1. zápas: Finsko - Lotyšsko (Montreal),

19:00 čtvrtfinále: Dánsko - Rusko (Toronto),

21:30 čtvrtfinále: Švédsko - Slovensko (Montreal),

23:30 čtvrtfinále: USA - Švýcarsko (Toronto).

Úterý 3. ledna (Montreal):

02:00 čtvrtfinále: Kanada - ČR,

23:30 o udržení - 2. zápas: Lotyšsko - Finsko.

Středa 4. ledna (Montreal):

21:00 semifinále.

Čtvrtek 5. ledna (Montreal):

01:30 semifinále,

17:00 o udržení - případný 3. zápas: Finsko - Lotyšsko,

21:30 o 3. místo.

Pátek 6. ledna (Montreal):

02:00 finále.