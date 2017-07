Chu-che-chao-tche (Čína) - Českým judistům se dnes na turnaji Grand Prix v čínském městě Chu-che-chao-tche nepovedlo přejít přes osmifinále. Ivan Petr vypadl hned v 1. kole, Jaromír Ježek a Jakub Ječmínek pak ve 2. kole, když nevyužili převahu. Jejich přemožitelé ale následně došli až do finále.

Nejblíže postupu mezi osm nejlepších byl Ječmínek, který měl proti Číňanovi Saj Jin-ťi-ž'-ka-la většinu zápasu převahu a snažil se ho chytit v boji na zemi. Domácí olympionik však zakontroval a naopak udržel Ječmínka.

"Byla to chyba. Byla to moje akce. Dost jsem teď boj na zemi trénoval a věřil jsem si na něj. Chyběl mi kousek, abych ho chytil, a on místo toho chytil mě," popisoval Ječmínek v rozhovoru pro ČTK.

"Byla to jeho první akce. Do té doby jsme si ho hlídal v boji o úchop a chtěl jsem ho překvapit na zemi. Ale bohužel to dopadlo takhle," dodal český reprezentant, který v prvním kole porazil Íránce Mehdiho Fathípúrardala. Nejprve ho hodil na wazari a následně udržel na zemi.

"Za každé vítězství na Grand Prix jsem rád, ale mrzí mě ten druhý zápas, protože kdyby se povedlo projít do čtvrtfinále, měl bych před sebou další dva až tři zápasy a mohl se prát o medaile," litoval Ječmínek.

Stejně na tom byl Ježek, který v prvním kole přešel přes Číňana Te Ke-ťi-ž'-chu, ale následně nevyužil převahu v souboji se světovou čtrnáctkou Arthurem Margelidonem z Kanady a po zaváhání se nechal hodit na ipon uči-matou.

"Byla to jediná zteč, kdy jsem se nechytl rukou. On má uči-matu dobrou a navíc to trefil. Do té doby jsem byl lepší, takže to zamrzí. Hlavně když to bylo po mé hlouposti. Jak jsem neměl chyceno, tak jsem to nemohl odrazit. On si mě navíc přidržel, takže jsem to nemohl ani protočit," řekl Ježek.

"Přitom do prvního zápasu s Číňanem jsem šel nervóznější, protože jsem ho vůbec neznal a ani se nedal najít na internetu. Tak se člověk bojí něco udělat, aby to neokontroval. Nakonec jsme si ho oťukal a letěl," dodal Ježek.

Nejtěžšího protivníka měl v 1. kole Petr. Korejec I Sung-so ho hodil na ipon už po 30 vteřinách a následně došel až do semifinále. "Zaspal jsem a hned z první vážnější zteče mě hodil na seoi-nagu. Jsem z toho naštvaný a mrzí to. Já se ale přestal hýbat a toho on využil a hodil mě na svou osobní techniku, kterou jsem si nepohlídal," hodnotil Petr.

Nejlepším českým umístěním na turnaji tak zůstalo páteční sedmé místo Pavla Petřikova. V neděli se to pokusí vylepšit David Klammert ve váze do 90 kilogramů a Lukáš Krpálek, který patří ve váze nad 100 kilogramů k hlavním favoritům.