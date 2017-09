Cardiff - Jachtaři David Křížek a Milan Harmáček skončili ve finále Flying Phantom Extreme Sailing Series ve velšském Cardiffu devátí. Stejnou pozici obsadila česká posádka týmu Masterlan v seriálu z celkem patnácti týmů i celkově.

“Čtyři závody ve dvou měsících byly nesmírně náročné. Nejen fyzicky, ale také časově. Resty budu dohánět celý podzim, ale stálo to za to. Atmosféra na regatách byla úžasná,” řekl po závodu kosatník Milan Harmáček.

Nadšený byl i jeho spolujezdec kormidelník David Křížek. “Rozhodně to stálo za to. Hodně jsem se naučil o trimu, ale také díky těsným soubojům, jsem se zlepšil v taktických soubojích. Naopak o strategii to zde moc nebylo. Je to takový jachtařský motokros. Hodně jsme ztratili díky zdravotním problémům a také díky naší velké hmotnosti. Pokusíme se s tím něco udělat a maximálně se připravit na příští ročník.”

Český tým zahájil finálový závod dvanáctým a desátým místem, když doplatil na horší akcelaraci. Ve třetí jízdě ale Češi skončili čtvrtí a po prvním dnu jim patřila celkově osmá příčka. Během druhého dne odjely posádky celkem sedm rozjížděk. Tým Masterlan dojel jednou pátý, dvakrát šestý a osmý a na konci dne devátý. V poslední rozjížďce dne dostal od jury penalizaci v podobě dvou obratů na stoupačku. To znamenalo velké zpomalení a propad na celkově průběžné 9. místo.

Třetí i čtvrtý den závodu trápil posádky nedostatek větru. Křížek s Harmáčkem udrželi celkově deváté místo, když v jednom kole skončili čtvrtí a v poslední rozjížďce za dvojnásobek bodů dojeli osmí.