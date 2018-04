Pardubice - Švédové budou v sobotu druhým soupeřem českých hokejistů na domácím turnaji Carlson Hockey Games, který je součástí Euro Hockey Tour. Tým úřadujících světových šampionů má prozatím v kádru jen dva hráče z NHL, přesto dokázal ve čtvrtek v Jaroslavli porazit domácí Rusko těsně 2:1. Utkání začne ve 14:20.

"Švédové už tam mají nějaké posily z NHL a bude to trošku jiné mužstvo, než jsme zatím na Euro Hockey Tour viděli, ale silné mužstvo měli už loni na Českých hrách. Pomalu to doplňují, plusem pro ně určitě je i včerejší výhra nad Ruskem. My však věříme, že přes některé změny v sestavě budeme na Švédy připravení," řekl novinářům po dnešním tréninku asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Pavla Francouze, jenž vychytal čtvrteční výhru 3:1 nad Finy, nahradí v brankovišti Dominik Furch. Do hry se dostanou i někteří další hokejisté ze široké soupisky. Přes dva vstřelené góly Finům z holí Filipa Zadiny a Dmitrije Jaškina rostou ze strany trenérského štábu také nároky na mladé útočníky ze zámoří. Hlavní kouč Josef Jandač po utkání naznačil nespokojenost s některými aspekty jejich hry.

"Chtěli bychom, aby přeskočili už do toho dospělého hokeje. A tyhle zápasy to ukážou. Takové ty ztráty ve středním a obranném pásmu, na tom musíme zapracovat, i když to pro ně byl první zápas v seniorské reprezentaci," podotkl Špaček.

"Premiéru mají za sebou a teď je jen na nich, kam se posunou dál. Po té taktické stránce na nich musíme každopádně zapracovat, aby byli připravení na velký hokej. Teď je to pořád ještě sranda, ale na šampionátu už to taková sranda nebude," zdůraznil bývalý vynikající zadák.

MS v Dánsku začne za dva týdny a zlepšení by trenéři rádi viděli v mnoha ohledech od celého týmu. "Nehráli jsme dobře střední pásmo a měli jsme hodně vyloučených, na čemž si myslím, že se mladí hráči docela podíleli. Také jsme měli dost chyb v obranném pásmu, a když jsme se na zápas zpětně koukali, tak to nebylo nejlepší. Kdyby Finové proměnili pár šancí, zápas mohl vypadat úplně jinak," připustil Špaček.

Ohledně dalších možností a změn v sestavě pro nedělní zápas se sbornou nechtěl předbíhat. Není tedy zatím zřejmé, zda trenéři využijí Martina Frka, útočníka Detroitu, který po dnešním tréninku dorazil za týmem přímo z letiště.

"Uvidíme, jak to bude vypadat dál, včetně případného Martinova využití. Připojil se teď k nám, zítra si půjde zabruslit a ještě určitě hrát nebude, ale uvidíme, v jakém stavu bude případně pro nedělní utkání. Necháváme to otevřené a domluvíme se s ním," uvedl Špaček.

Oba týmy spolu svedly před rokem v rámci domácího turnaje EHT v Českých Budějovicích dvanáctigólovou přestřelku, v níž zvítězil Jandačův výběr vysoko 8:4. Švédové poté v listopadu kontrovali na turnaji Karjala výhrou 5:3, v prosinci na turnaji Channel One Cup ale uspěli Češi 4:1.

Ve druhém sobotním utkání se od 18:15 utkají Rusko a Finsko. Sborná může v případě dalšího neúspěchu přijít o první místo v tabulce EHT. Vede s devíti body, jenže Češi ztrácejí jen bod a třetí Finsko jich zatím nastřádalo sedm.

Předpokládaná sestava ČR: Furch - Pyrochta, Hrbas, Pláněk, Klok, F. Pavlík, T. Pavelka, J. Galvas, Moravčík - D. Šťastný, Horák, Červenka - F. Zadina, Chytil, Jaškin - Nestrašil, R. Hanzl, Stránský - M. Kaut, Chlapík, Kousal.