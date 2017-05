Praha - S pochmurnou náladou se dnes vrátili čeští hokejisté z Paříže po čtvrtečním vyřazení ve čtvrtfinále světového šampionátu a porážce 0:3 od Ruska. Do Česka přiletěl kompletní tým kromě zkušeného útočníka Tomáše Plekance, který zamířil z dějiště turnaje přímo do Montrealu. Zklamání budou reprezentanti ještě dlouho vstřebávat.

"Je to krátký čas na to, aby už zklamání bylo pryč. Samozřejmě tu pořád je a ještě bude. Posbírali jsme podle našeho názoru ty nejlepší hráče, kteří byli k dispozici a kteří byli zdraví a ochotní přijet, s tím jsme do toho turnaje šli, přesto se to nepovedlo. Rusové byli ve čtvrtfinále lepší," uvedl kouč Josef Jandač.

"Samozřejmě, že to zklamání pořád přetrvává. Takhle brzo jsme přijet nechtěli, ale bohužel nám to nevyšlo a už s tím nic nenaděláme. Měli jsme kvalitní tým na to, abychom tam něco uhráli, ale bohužel zápas s Ruskem nám nevyšel, nebyla forma," připustil útočník David Pastrňák.

Ani obránce Jakub Jeřábek nenechal smutek z porážky ve Francii. "Takhle rychle vstřebat to nelze. S klukama jsme to určitě řešili, protože o tom se nejde nebavit, ale nechal bych to tam, kde se to řešilo a nemluvil o tom. Samozřejmě, že to zklamání je o to větší, že týmu se docela věřilo. Takto jsme si to nikdo nepředstavoval," podotkl Jeřábek.

Útočník Michal Řepík si je dobře vědom, že ambice mužstva byly výše. "Myslím, že jsme nehráli úplně špatně, ale nedařilo se nám dávat góly. Včera jsme Rusáky na začátku tlačili, ale nejsme schopní z těch šancí dávat góly, zatímco oni se dostali do šance a dali gól, stejně tak proměnili i další. A proti takovému týmu se stav 0:2 těžko otáčí. Každopádně jsme zklamali a bude to mrzet ještě hodně dlouho," řekl Řepík.

"Chtěli jsme víc, ale prostě se to nepovedlo a jsme zpátky doma. I když si myslím, že pro úspěch každý udělal maximum. Kdybychom třeba na začátku s Rusy proměnili nějakou šanci, ten zápas mohl vypadat jinak. Ale na taková 'kdyby' se nehraje. Rusko vyhrálo zaslouženě. Jsme tu bohužel brzo, ale to je sport," konstatoval zadák Radim Šimek.

Přes hořkost porážky si z francouzské metropole odvezl i pozitivní vzpomínky. "Opravdu jsem si to na 100 procent užil. Loni jsem byl jako nováček ze všeho trochu vykulený, letos to už bylo jiné a věděl jsem trochu, co od toho čekat," řekl Šimek.

O programu na nejbližší dny měl jasno. "Odjedu na chatu, kde mě nikdo z novinářů neuvidí, sednu si k vodě, budu odpočívat a od hokeje úplně vypnu. Na zbývající zápasy MS určitě koukat nebudu. Myslel jsem si, že pojedu do Ameriky, ale teď z toho sešlo. Ještě uvidím, co vymyslím za dovolenou," uvedl Šimek.