Pardubice - Čeští hokejisté vyhráli i druhé utkání na Carlson Hockey Games v Pardubicích. Švédsko porazili 3:1 a dostali se do čela Euro Hockey Tour. Pokud sborná ztratí v utkání proti Finsku, které se hraje od 18:15, ovládnou svěřenci kouče Josefa Jandače domácí turnaj a obhájí prvenství z loňska.

Na úvodní trefu Robina Hanzla ze čtvrté minuty odpověděl z týmu Seveřanů, kteří budou na květnovém mistrovství světa v Dánsku obhajovat zlato, ještě v první třetině Carl Klingberg. Před polovinou třetí třetiny rozhodl v přesilovce Andrej Nestrašil po Hanzlově nahrávce, do prázdné branky pak pečetil výhru Roman Horák. Dva body za gól a nahrávku si vedle Hanzla připsal i Nestrašil.

Domácím vyšla po herní stránce skvěle první třetina, jenže do skóre svou převahu nepromítli. Šťastný prověřil gólmana Hellberga hned v úvodních vteřinách, poté tvrdě pálil Stránský a pak už pověsil kotouč pod horní tyč parádní ranou z mezikruží Hanzl při Asplundově trestu. Furch, který dnes dostal přednost v české brance, se v této pasáži zcela nudil.

Zvýšit mohl Červenka, jehož dobrá střela skončila po Hellbergově zásahu na levé tyči, dojíždějící český kapitán už pak nedosáhl na dorážku. Na střely mezi tyče to po prvním dějství bylo jasně 13:3, ale jedna z nich na straně Tre kronor se chytila - Klingberg si chtěl prohodit puk do útočného pásma, trefil na modré čáře Červenku, kotouč se k němu vrátil a švédský útočník překonal Furcha.

Ve druhé části se obraz hry změnil. Češi brzy hráli přesilovku, v níž Hellberg vychytal Červenku i dorážku Stránského. Ve 26. minutě se dostal za záda českých beků Norman, zkusil blafák do bekhendu, ale Furch měl na jeho střelu dobře připravenou lapačku. Následoval první soustavnější tlak hostů, Furch však byl pozorný.

Při hře čtyři na čtyři pálil nebezpečně Jonathan Andersson, Furch vytěsnil jeho ránu maskou. Vzápětí selhal při střele z první do odkryté branky Zackrisson. Ve 36. minutě zkoušel štěstí mezi Furchovy betony Lias Andresson, český gólman je ale sklapl včas. Stejnému hráči pak překazil zakončení pěkné individuální akce v poslední chvíli Galvas.

Ve třetí třetině se hrálo dlouho bez šancí. Švédům do nich nepomohla ani přesilovka při vyloučení Stránského. Když se ale naskytla stejná situace Čechům, nepohrdli jí a vzali si vedení zpět. Wikstrand sice zablokoval Hanzlovi hůl mezi kruhy tak, že střelec první české trefy nemohl zakončit, jenže pak ho švédský bek podcenil a pustil ze svých spárů příliš brzy - Hanzl skvěle viděl Nestrašila, jenž zakončil do odkryté branky.

Vyrovnání měl na holi Jonsson Fjällby, dorážkou zblízka však Furcha nepřekonal. Z dobré pozice minul Ölund. Na druhé straně se po Stránského pokusu vytáhl Hellberg. Švédové pak sáhli k dlouhé power play, v níž Červenka výstavní nahrávkou z rohu kluziště našel před prázdnou brankou číhajícího Horáka a bylo rozhodnuto.

Posledním zápasem českého výběru na turnaji bude nedělní duel s Ruskem, který začne ve 14:20.

Hlasy po zápase:

Josef Jandač (trenér ČR): "V první třetině jsme Švédy zatlačili do defenzivy, byl nás plný led a hráli jsme s chutí. V závěru jsme malinko polevili a druhá část byla velmi špatná. Byl to přesný obraz toho, co jsme hráli v první třetině, akorát se to celé otočilo. Dostávali jsme se pod tlak, dělali chyby a nestíhali. Ve třetí části se to zlepšilo, stejně jako proti Finům rozhodly přesilové hry, respektive speciální týmy, které je hrají. Navíc jsme dobře ubránili oslabení. Podobně jako s Finskem jsme nebyli lepším týmem, ale dokázali jsme vyhrát."

Dominik Furch (brankář ČR): "Měli jsme vynikající první polovinu první třetiny, možná to pak trošku narušila přesilovka Švédů, ale bylo to v naší režii. Ve druhé otěže převzal soupeř. Trenéři kladou důraz na to, aby speciální týmy na přesilovky a oslabení dělaly dobře svoji práci, což se dneska dařilo, takže jsme jen plnili zadání."

Andrej Nestrašil (útočník ČR, autor gólu): "Myslím, že jsme do zápasu velmi dobře nastoupili a první třetinu jsme Švédy přehrávali. Vlastně měli jen jednu šanci a dali z ní gól. Pak se to trochu otočilo, ve druhé třetině tlačili oni nás, ale 'Furcháček' to zavřel a chytal fantasticky. Ve třetí třetině to byl vyrovnaný hokej, ale naštěstí jsme to byli my, kdo dal ten rozdílový gól. Myslím, že to bylo celkově trošku lepší než ve čtvrtek, navíc jsme tentokrát nedělali ani zbytečné fauly."

Robin Hanzl (útočník ČR, autor gólu): "Máme za sebou další vyhraný zápas, takže dojem je určitě dobrý. Navíc to sedlo i přímo naší lajně, dali jsme dva góly, což je dobré. Při mém gólu už mi nezbývalo nic jiného, než střílet. Byl jsem sám před bránou a zbývalo mi to akorát trefit. Matěj (Stránský) tam dobře clonil, gólman nic neviděl a vyšlo to."

Turnaj Carlson Hockey Games v Pardubicích, součást Euro Hockey Tour:

ČR - Švédsko 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. R. Hanzl (Pyrochta, Nestrašil), 50. Nestrašil (R. Hanzl, Moravčík), 58. Horák (Červenka, D. Šťastný) - 15. Klingberg (Rödin). Rozhodčí: Oskirko, Soin (oba Rus.) - Gebauer, Lederer (oba ČR). Vyloučení: 6:5. Využití: 2:0. Diváci: 6843.

Sestavy:

ČR: Furch - Pyrochta, Hrbas, Pláněk, Klok, F. Pavlík, T. Pavelka, J. Galvas, Moravčík - D. Šťastný, Horák, Červenka - F. Zadina, Chytil, Jaškin - Nestrašil, R. Hanzl, Stránský - M. Kaut, Chlapík, Kousal - od 21. navíc Orsava. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Václav Prospal a Jaroslav Špaček.

Švédsko: Hellberg - J. Andersson, Arnesson, Pilut, Wikstrand, Nyberg, Almqvist, Pettersson, Brännström - L. Andersson, Zackrisson, Everberg - Klingberg, Händemark, Rödin - Olofsson, Asplund, Lundeström - Jonsson Fjällby, Ölund, Norman - Nilsson. Trenéři: Rikard Grönborg, Johan Garpenlöv a Peter Popovic.

Tabulka turnaje:

1. ČR 2 2 0 0 0 6:2 6 2. Švédsko 2 1 0 0 1 3:4 3 3. Rusko 1 0 0 0 1 1:2 0 4. Finsko 1 0 0 0 1 1:3 0

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. ČR 6 3 1 0 2 18:15 11 2. Rusko 5 3 0 0 2 14:8 9 3. Finsko 5 2 0 1 2 9:12 7 4. Švédsko 6 2 0 0 4 11:17 6