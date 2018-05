Kodaň - Čeští hokejisté se mohou v dnešním utkání proti Francii na mistrovství světa v Kodani přiblížit jistotě postupu do čtvrtfinále. Pokud svěřenci trenéra Josefa Jandače vyhrají, mohli by být v play off už před pondělním závěrečným duelem ve skupině A proti Rakousku.

V brance nastoupí David Rittich, který se od začátku turnaje střídá s Pavlem Francouzem. Na sobotním tréninku chyběl útočník Andrej Nestrašil, který si v úvodu pátečního duelu s Běloruskem poranil rameno. "Utrpěl zhmoždění ramena s menším prokrvácením svalu. Na ledě to zkusí nejdříve za dva dny a potom se uvidí," uvedl tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund. Do zápasové sestavy se vrátí útočník Filip Chytil.

Češi vyhráli čtyři z pěti zápasů a mají na třetím místě tabulky devět bodů, Francie na šestém o tři body méně. Utkání začne v 16:15 a přímým přenosem jej odvysílá ČT Sport.