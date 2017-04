Praha - Čeští hokejisté prohráli první ze dvou víkendových utkání Euro Hockey Challenge s Německem vysoko 4:7. Góly českého týmu v Norimberku dali Roman Horák, Jakub Lev a dvakrát skóroval Tomáš Hyka. Odveta je na programu v neděli v Mannheimu od 16:45.

Po první třetině, kterou vyhráli Němci 1:0, se strhla přestřelka. Svěřenci kouče Josefa Jandače ve druhé dvacetiminutovce odpověděli postupně na každý gól soupeře až do stavu 3:3, naposledy si však vyrovnané skóre užili jen 24 vteřin.

Čtvrtý gól v české síti znamenal změnu v brankovišti - Pavla Francouze nahradil Dominik Furch. Hattrickem se na debaklu českého výběru podílel útočník Yasin Ehliz.

Před zaplněnou arénou zahrozil jako první unikající Řepík, kterého sice stíhali domácí hráči, přesto se dostal do koncovky, ale gólmana Pielmeiera nepřekonal. Němci pak nevyužili přesilovku, ale po jejím skončení tečoval nebezpečně mezi kruhy Gogulla, kotouč však nasměroval těsně vedle.

V 11. minutě se provinil proti pravidlům Kubalík a Raedeke otevřel skóre, když si k zakončení bekhendem vybruslil nikým neatakován zpoza branky. Samostatný únik si pak zkusil také Kousal, ale dopadl stejně jako Řepík - Pielmeier ho vychytal. Další šance před přestávkou gól nepřinesly.

Po ní měl zápas dlouho poklidný průběh. Sekáč v přečíslení dvou na jednoho s Kašparem zakončil hodně nepřesně a Hagerův trest pak přesně v polovině zápasu odstartoval velké gólové dostihy. Hyka v přesilovce ještě neuspěl, ale šest vteřin před vypršením trestu vypálil Rutta a Horák tečí těsně před německým brankářem vyrovnal.

Za necelou minutu však vedli znovu Němci. Reul při signalizované výhodě využil Francouzova zakrytého výhledu, napřáhl od modré čáry a trefil přesně pod horní tyč. Už po 20 vteřinách vyrovnal Lev, který propálil Pielmeiera mezi betony.

Za dalších 68 sekund kontroval Gogulla, jenž ranou z poměrně velkého úhlu překvapil Francouze. Jenže po dalších 46 sekundách našel Holík skvělou přihrávkou Hyku, jenž snadno do prázdné branky vyrovnal na 3:3. Ebner ale z mezikruží vrátil ranou do Francouzova protipohybu vedení znovu domácím a ukončil působení českého gólmana v zápase.

Gólová houpačka navíc zůstala tentokrát nakloněna na stranu domácího týmu a ani Furch nevydržel dlouho s čistým štítem. Šulák z dobré pozice našel jen Pielmeierovu lapačku a necelou minutu před koncem druhé části fauloval Rutta unikajícího Ehlize, jenž se následně skvěle vypořádal s nařízeným trestným střílením.

Zkraje třetí třetiny přišla další nepříjemnost pro české barvy, když do kabin zamířil s bolestivou grimasou Jeřábek. V 48. minutě nevyužil slibnou příležitost ke snížení Kašpar. Na druhé straně se vytáhl Furch, když ramenem zneškodnil Hagerovu dělovku.

V závěru se ale střelci ještě probudili. Aktivní Ehliz v 54. minutě pojistil parádním bekhendem výhru domácích. Češi to pak při přesilovce zkusili s hrou bez brankáře, ale neúspěšně. Místo toho ještě v 58. minutě chyboval Rutta a umožnil Ehlizovi dovršit hattrick. Hykovo snížení v závěru už bylo jen symbolické.

Hlasy po utkání

Josef Jandač (trenér ČR): "Druhá třetina asi rozhodla celé utkání, protože tam to šlo rychle. Vždy padl gól na jedné straně, ale na druhé vzápětí také. Měli jsme poměrně dobré odpovědi na góly, které jsme dostali, ale bohužel špatnou koncentraci. Nechali jsme soupeře odskočit, což nás asi stálo nějaký lepší výsledek. Po utkání jsme si ke hře samozřejmě něco řekli."

Tomáš Hyka (útočník ČR, autor dvou gólů): "Samozřejmě jsme si ten zápas takhle nepředstavovali. Druhá třetina byla hodně otevřená. Špatně jsme bránili a gólmanům jsme moc nepomohli. Nehráli jsme, co jsme chtěli. Nebyli jsme tolik důrazní, vždycky jsme byli druzí na kotouči a to si myslím, že nás dnes stálo zápas. Je to určitě velká škoda, ale my se z toho jen poučíme a zítra to bude lepší."

Roman Červenka (útočník ČR): "Těžko říct, co se ve druhé třetině stalo. Vždy jsme srovnali a hned zase dostali gól. Nekoncentrovanost, nebo čím to bylo... Dělali jsme také zbytečné chyby a dá se říct, že Němci většinu z nich hned potrestali, to bylo rychlé. Němci jsou vždy nepříjemní. Hrají silový přímočarý hokej a není to s nimi nikdy jednoduché, ale my jsme hráli málo na puku a nebyli jsme na něm silní. Moc jsme se na něm neudrželi, což byl z mého pohledu největší problém."

David Musil (obránce ČR): "Je to určitě zklamání. Měli jsme určitě uhrát lepší výsledek. Na druhou stranu je rozhodně obrovský zážitek zahrát si první zápas za seniorskou reprezentaci, i když to samozřejmě kalí porážka 4:7. Myslím, že to musíme trošku vyladit v obranném pásmu a hrát více jako tým z obrany."

Utkání hokejové Euro Hockey Challenge v Norimberku:

Německo - ČR 7:4 (1:0, 4:3, 2:1)

Branky a nahrávky: 11. Raedeke (Ehrhoff, Reimer), 33. Reul (Wolf, Oppenheimer), 35. Gogulla (Müller, Hager), 36. Ebner (Ehliz, Hager), 40. Ehliz z trest. střílení, 54. Ehliz (Zerressen, Hager), 58. Ehliz (Reimer, Raedeke) - 32. Horák (Rutta), 34. Lev (D. Kubalík, Košťálek), 36. Hyka (P. Holík), 60. Hyka (Rutta). Rozhodčí: Bauer, Rohatsch - Flad, Tschirner (všichni Něm.). Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Diváci: 6550.

Sestavy:

Německo: Pielmeier - Ehrhoff, Zerressen, Reul, Müller, Akdag, Hördler, Ebner - Reimer, Raedeke, Ehliz - Plachta, Tiffels, Rieder - Schütz, Hager, Gogulla - Oppenheimer, Hospelt, Wolf - Noebels. Trenéři: Sturm, Hecht, Abstreiter a Ward.

ČR: Francouz (36. Furch) - Rutta, Jeřábek, Kundrátek, Kolář, Polášek, Šulák, Košťálek, D. Musil - Řepík, Červenka, Birner - Kašpar, Horák, Sekáč - Hyka, P. Holík, Kousal - Lev, R. Hanzl, D. Kubalík - od 41. navíc Lenc. Trenéři: Jandač, Kalous, Špaček a Prospal.