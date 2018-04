Pardubice - Čeští hokejisté potvrdili prvenství na turnaji Carlson Hockey Games v Pardubicích výhrou 2:1 nad Ruskem. Brankami se o to zasloužili útočníci Filip Chytil a Matěj Stránský. V polovině třetí třetiny sice snížil Alexej Kručinin, svěřenci Josefa Jandače však plný bodový zisk udrželi. Vítězný reprezentační debut si odbyl brankář David Rittich.

Bez ztráty bodu opanovala reprezentace jeden z podniků série Euro Hockey Tour (EHT) naposledy na turnaji Karjala v roce 2012. Do zápasu proti sborné, která si nepřipsala během prvního turnaje pod koučem Iljou Vorobjovem po nedávném odstoupení Olega Znaroka ani jeden bod, už šli čeští hráči s jistotou osmého triumfu z domácích turnajů EHT. Vítězstvím potvrdili průběžné vedení v tabulce celé série.

Češi s kapitánem Jordánem nastoupili v hodně pozměněné sestavě oproti sobotnímu duelu s Finy, ale na chuti zabojovat o prodloužení vítězné šňůry během přípravy před mistrovstvím světa v Dánsku, která nyní čítá již sedm zápasů, jim to nijak neubralo.

Jako první zahrozil Chlapík. Na druhé straně se zahřál dvěma výtečnými zákroky Rittich, jehož prověřil Bučněvič a chvíli poté zblízka Kručinin, gólman Calgary ale zasáhl betonem. Po faulu Tichonova následovala první přesilovka zápasu, kterou po Zadinově střele využil dokonce až na čtvrtý pokus o dorážku důrazný Chytil. Kablukov už odpálil puk z branky pozdě. Kručinin mohl vyrovnat, jenže skvělý Rittich byl znovu proti.

Ze druhé třetiny uplynulo jen 14 vteřin a Češi zvýšili náskok. Tomášek využil chyby jednoho z hráčů sborné, okamžitě našel ostrou nahrávkou před brankoviště Stránského, který setřásl bránícího Byvalceva a zblízka nedal Košečkinovi šanci zasáhnout.

Zub pak sestřelil uprostřed kluziště čistě, ale velmi tvrdě Chlapíka, který se jen pomalu sbíral z ledu. Do koncovky si vyjel z roku hřiště až před Ritticha Mamin, jenže český gólman předvedl další pohotový zákrok betonem. Na konci 36. minuty nevyužil šanci ještě zvýšit Šťastný, Orsava v posledních vteřinách před přestávkou pálil těsně vedle.

Stránský s Hanzlem ve třetím dějství nezvládli přečíslení a v 50. minutě využila poslala sborná už po 14 sekundách zpět do hry hříšníka Chlapíka. Kotouč se odrazil ke Kručininovi a ten zakončil do odkryté branky. Jen krátce poté následovala bomba Tichonova, Rittich byla ale na místě.

V 54. minutě vypálil Tomášek, sice mířil vedle, jenže kotouč se odrazil před brankoviště sborné a Košečkin měl velké problémy, aby uhájil branku od další pohromy, přestože český útočník netrefil dorážku ideálně.

Dvě a půl minuty před koncem základní doby se Tichonov dostal tváří v tvář před Ritticha, ten už však vyrovnání nedopustil. Stránský se Zadinou sehráli parádně přečíslení dvou na jednoho, Košečkin ale proti Zadinovi zabránil další brance. Power play sborné změnu nepřinesla.

Turnaj zakončí od 18:15 severské derby mezi Finskem a Švédskem, jež bude přímým soubojem o druhé místo.

Hlasy po zápase:

Josef Jandač (trenér ČR): "Podobně jako proti Finsku jsme měli lepší začátek zápasu než jeho konec. Díky tomu, že jsme šli do vedení, se nám hrálo lépe a nemuseli jsme otáčet vývoj, jako to s Rusy obvykle bývá. Nehráli jsme opět nijak dobře, ale Rittich podal vynikající výkon a dal nám šanci vyhrát. Bodový zisk i tři vítězství jsou potěšující, ale víme, že soupeři tady nebyli v nejsilnějších sestavách, na své nejlepší hráče čekají. Snažili jsme se zátěž rozdělit mezi co nejvíce hráčů a dali jsme prostor mladým klukům. Měli jsme v zápasech dobré i špatné momenty, ale nebyli jsme lepším týmem. Hodně nám pomohli brankáři - všichni tři tady podali výborné výkony."

Michal Jordán (obránce a kapitán ČR): "Je dobře pro nás i pro fanoušky, že jsme dokázali turnaj vyhrát, ale ve hře bylo hodně věcí, na kterých je potřeba pracovat. Už jsme pospolu delší dobu, takže víme, co od sebe očekávat, a myslím, že i ta hra a výkony se stupňují.

David Rittich (brankář ČR): "Trenéři chtěli, abych šel chytat. Když se na to budu cítit, abych šel. Vím, že to ještě není na 110 procent, ale cítil jsem se dobře, tak jsem tam vlezl, protože nejvíc vám stejně pomůže právě zápas. O nepříznivé bilanci s Ruskem z poslední doby jsem nevěděl, ale jak se říká, každá série někdy končí. A skončila dneska. Chtěli jsme vyhrát a podařilo se. Šli jsme do zápasu jako do každého jiného."

Filip Chytil (útočník ČR, autor gólu): "Pomohl nám první gól, ale my jsme tady vlastně každý zápas začali výborně; měli jsme opět pohyb, hráli u soupeře v pásmu a měli jsme i šance. Hlavně dnes proti Rusku to bylo důležité, protože sborná je jedním z nejlepších týmů, a my jsme se do toho dostali hned na začátku, což bylo jedině pozitivní."

Turnaj Carlson Hockey Games v Pardubicích, součást Euro Hockey Tour:

ČR - Rusko 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Chytil (F. Zadina), 21. Stránský (D. Tomášek) - 50. Kručinin (Mamin, Bereglazov). Rozhodčí: Holm, Bjork (oba Švéd.) - Barvíř, Blümel (oba ČR). Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. Diváci: 6585.

ČR: Rittich - Pyrochta, Hrbas, F. Pavlík, Jordán, D. Sklenička, Moravčík, Pláněk, Klok - F. Zadina, R. Hanzl, Stránský - D. Šťastný, D. Tomášek, D. Kubalík - M. Kaut, Chlapík, Kousal - Orsava, A. Musil, Chytil. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Václav Prospal a Jaroslav Špaček.

Rusko: Košečkin - Bělov, Chafizullin, Zub, Gavrikov, Jakovlev, Bereglazov, Jelesin, Trjamkin - Bučněvič, Byvalcev, Kagarlickij - Sošnikov, Semjonov, Barabanov - Mamin, Tichonov, Kručinin - Michejev, Kablukov, Dergačov. Trenéři: Ilja Vorobjov, Alexej Kudašov a Anvar Gatijatulin.

Tabulka turnaje:

1. ČR 3 3 0 0 0 8:3 9 2. Švédsko 2 1 0 0 1 3:4 3 Finsko 2 1 0 0 1 3:4 3 4. Rusko 3 0 0 0 3 3:6 0

Tabulka Euro Hockey Games:

1. ČR 7 4 1 0 2 20:16 14 2. Finsko 6 3 0 1 2 11:13 10 3. Rusko 7 3 0 0 4 16:12 9 4. Švédsko 6 2 0 0 4 11:17 6