Helsinky - Čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na turnaji Karjala v Helsinkách Švýcarsko 3:2. Proti soupeři, který čeká národní mužstvo také na olympijském turnaji v Pchjongčchangu, se střelecky prosadili útočníci Milan Gulaš, Lukáš Radil a Dominik Kubalík.

Všechny branky zaznamenal český výběr v přesilovkách. Největší krok k úspěchu udělal již během první třetiny, kterou vyhrál 2:0. Poté vedli Češi ještě 3:1, v závěru výhru s porcí štěstí uhájili.

V neděli svěřenci kouče Josefa Jandače své působení na Karjale zakončí utkáním proti Rusku. Zápas začne ve 12:30 SEČ.

V české brance nastoupil poprvé v kariéře Mazanec a na svůj premiérový zákrok si musel počkat až do čtvrté minuty. Mezitím jeho spoluhráči zařídili vedení. Z utkání uběhlo pouze 26 vteřin, když se proti pravidlům provinil Baltisberger a v začínající třetí minutě propálil vše před sebou z kruhu pro vhazování přesnou ranou na bližší tyč Gulaš.

Pátá minuta přinesla obrovskou příležitost ke zvýšení náskoku. Sekáč s Radilem se ocitli sami před Sennem, jenže Sekáč měl problémy se zpracováním puku a nakonec vystřelil jen do betonu švýcarského gólmana. V další české přesilovce pálil nebezpečně Kubalík. Pak se český tým ubránil při dvou oslabeních a 14 vteřin před přestávkou potrestal soupeřovu nedisciplinovanost gólem na 2:0 Radil.

Jenže Švýcaři dali hned zkraje druhého dějství jasně najevo, že s tak hladkým průběhem se nehodlají smířit. Ve 23. minutě vyrazil Mazanec kotouč přímo k Haasovi, jenž stihl objet branku a snížil. Nedlouho poté Klepiš ideálně načasoval přihrávku na najíždějícího Šuláka, který mohl celou akci ještě vylepšit nahrávkou Němečkovi, jenž by zakončoval do prázdné branky, místo toho ale sám pálil do Senna.

Moc potom nechybělo, aby vyrovnal na Mazancově brankovišti hlídkující Ambühl. Králi extraligových střelců Kubalíkovi scházely jen milimetry k dorážce půl metru od brankové čáry, ale dočkal se ve 33. minutě po plzeňské souhře s Gulašem po pouhých 17 vteřinách dvouminutové přesilovky pět na tři.

Švýcaři pak viditelně přidali. Snížit mohl Rüfenacht, místo střely na Mazance, jenž se přesouval, ale volil ještě přihrávku, která však nenašla adresáta.

Ve třetí dvacetiminutovce mohl snížit Hollenstein, naopak na druhé straně si proklestil cestu až před Senna velmi aktivní Klepiš, překonat ho však nedokázal z následné dorážky ani dojíždějící Horák.

Komplikací pro české barvy bylo snížení Švýcarů v 51. minutě. Ambühl si v hloubi vlastního obranného pásmu převzal kotouč, při průjezdu středním pásmem nabral rychlost, povedeným manévrem se dostal ke střele a nedal Mazancovi šanci zasáhnout.

Švýcaři cítili šanci bodovat, nadechli se k náporu a v závěru sáhli k power play. Při ní těžko zpracovával prudkou přihrávku Ambühl, puk se od něho odrazil a klouzal do odkryté branky, ale Mazanec tygřím skokem zachránil výhru.

ČR - Švýcarsko 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Gulaš (Krejčík, D. Kubalík), 20. Radil (Klepiš, Nakládal), 33. D. Kubalík (Gulaš) - 23. Haas (Praplan, Hollenstein), 51. Ambühl (Du Bois, Loeffel). Rozhodčí: Kaukokari, Heikkinen - Österholm, Nikulainen (všichni Fin.). Vyloučení: 4:8. Využití: 3:0. Diváci: 1320.

ČR: Mazanec - Nakládal, Šmíd, Kundrátek, Krejčík, Mozík, Vitásek, Němeček, Šulák - Radil, Nestrašil, Sekáč - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, Lev, Birner - Klepiš, Horák, Zaťovič. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous a Jaroslav Špaček.

Švýcarsko: Senn - Untersander, Marti, Du Bois, Loeffel, Fora, Maurer, Genazzi - Hollenstein, Haas, Praplan - Ambühl, Corvi, Moser - Hofmann, Suter, Herzog - Baltisberger, Schäppi, Scherwey - Rüfenacht. Trenéři: Patrick Fischer, Tommy Albelin, Jan Cadieux a Christian Wohlwend.