Mannheim (Německo) - Čeští hokejisté vrátili Německu v přípravě na světový šampionát porážku ze sobotního utkání v Norimberku (4:7). Další duel Euro Hockey Challenge vyhráli v Mannheimu 4:3 po samostatných nájezdech, které rozhodl ve čtvrté sérii útočník Robin Hanzl.

Bezbrankové skóre vydrželo do začátku druhé části, kdy se Jakub Lev prosadil v přesilovce. Domácí výběr však dokázal kontrovat ze stejné herní situace v úvodu třetí dvacetiminutovky, kdy vyrovnal Matthias Plachta. Sám pak znovu v přesilovce dostal Němce do vedení. Tomáš Zohorna v oslabení srovnal, Němci měli díky další přesilovkové trefě Christiana Ehrhoffa opět navrch, ale Zohorna zachránil remízu v základní hrací době.

Český tým se znovu sejde v úterý v Českých Budějovicích, kde se od čtvrtka do neděle představí na Českých hokejových hrách v zápasech proti Finsku, Švédsku a Rusku. Poslední podnik Euro Hockey Tour v sezoně bude zároveň generálkou na MS.

S Furchem mezi tyčemi a oproti sobotě s výrazně pozměněnou sestavou, kterou vedla do boje kompletně jiná první formace s kapitánem Tomášem Zohornou, byl český tým pozornější v obranné činnosti. A ve čtvrté minutě chybělo málo, aby šel poprvé během víkendové minisérii do vedení - Vrána ale v přesilovce orazítkoval jen pravou tyč.

Na druhé straně nezvládl rozehrávku za brankou Furch, jenž nastřelil Plachtu, ten však před českým gólmanem nestihl zkrotit poskakující puk, aby ho uklidil do prázdné branky. Delší pasáž bez šancí pak uťal Gogulla, jenž se ocitl sám před Furchem, ale bekhendem zamířil jen do jeho připravené lapačky.

Devět sekund po nástupu do druhého dějství se provinil Krämmer, v přesilovce nastřelil Šulák od modré čáry clonícího Lva, který se bleskově zorientoval a rychlým zakončením otevřel skóre. Právě úspěšný střelec byl dalším hříšníkem v 27. minutě a po návratu z trestné lavice se dostal do sóla, jenže gólmana Endrase trefil do ramena. Sklenička mohl ještě ze vzduchu dorazit, ale nezasáhl kotouč přesně.

Další možnosti měli Raedeke a na druhé straně Radil, gólmani si však v těchto případech stihli poradit a na těsném vedení Čechů se nic nezměnilo. Přesto ještě přišel příval branek, který vyvolal vzpomínky na sobotu.

Na začátku třetího dějství se proti pravidlům provinil Doudera a Plachta parádní ranou bez přípravy vyrovnal. Stejně dopadlo i další oslabení českého týmu: Kubalíkův pobyt na trestné lavici zkrátil znovu Plachta, jenž v 48. minutě tečoval Hördlerův pokus.

Brzy přišel další trest na straně hostů, tentokrát byl hříšníkem Hanzl. Kapitán Zohorna však ukázal, jak moc chce odvrátit další porážku. V oslabení se dostal až před Endrase, jeho pokus o zakončení sice skončil na pravém betonu ležícího gólmana, ale Zohorna dostal od domácích hráčů dost času, aby pohodlně zasunul puk do branky na druhý pokus.

Následoval však trest pro českou střídačku, Němci měli k dispozici 66 vteřin hry pět na tři a po minutě využil přesilovku Ehrhoff. Již v plném počtu pak zakončil velmi rušnou pasáž Zohorna, jenž tentokrát vyzrál na Endrase parádním blafákem do bekhendu a dovedl zápas do prodloužení.

Jandačův výběr v něm mohl rozhodnout, ale přesilovku nevyužil a došlo na nájezdy. Kašpar nedal, Oppenheimer ano. Zohorna skvěle provedeným bekhendovým blafákem vyrovnal, Furch vychytal Plachtu. Hyka orazítkoval břevno, Hager nedal. Gogulla pak napálil horní tyč a Hanzl rozhodl.

Hlasy po utkání

Jiří Kalous (asistent trenéra ČR): "Chtěli jsme během tohoto víkendu zkoušet nějaké systémové věci a samozřejmě také hráče směrem k mistrovství světa. Napovědělo nám to ohledně některých z nich, ale ještě budeme mít sezení, vše si u jednotlivců vyhodnocovat a rozhodneme se, jak dál. Ideální to tady v Německu nebylo. Hodně jsme faulovali, navíc spousta těch faulů byla zbytečných a v útočném pásmu. Hodně osobních soubojů jsme prohrávali, takže i z toho pohledu se musíme dívat, jak budeme zvládat ty mezinárodní zápasy na MS, a je to jeden z prvků, který napovídá, koho nominovat a koho ne."

Dominik Furch (brankář ČR): "Dnes je škoda té třetí třetiny a jejího začátku, kdy tam měli Němci tři přesilovky a dali z toho tři góly. Byl to ale lepší zápas než včera a jsme rádi za vítězství. Samozřejmě je co zlepšovat, zejména asi defenzivu a celkově disciplínu, protože počet kolem deseti vyloučení není málo."

Tomáš Zohorna (útočník ČR, autor dvou branek): "Němci mají dobrý tým, dost hráčů v NHL a německá liga je také už dost kvalitní, což nám domácí v obou utkáních dokázali. Byly to velmi těžké zápasy, hodně se bruslilo a dohrávalo. Ukázalo nám to, že můžeme s Němci počítat i na MS. Je to soupeř, který dokáže hodně potrápit. Nedělali moc chyby v obranném pásmu, vystřelovali puky ven a pro nás to bylo těžké se vracet zpět a zase znovu zakládat další útoky."

Utkání hokejové Euro Hockey Challenge v Mannheimu:

Německo - ČR 3:4 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 3:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 43. Plachta (Hager, Reimer), 48. Plachta (Hördler, Akdag), 51. Ehrhoff (Raedeke, Reimer) - 21. Lev (Šulák), 50. T. Zohorna (Horák), 53. T. Zohorna (Horák, Kašpar), rozhodující sam. nájezd R. Hanzl. Rozhodčí: Brill, Hunnius - Leermakers, Cepik (všichni Něm.). Vyloučení: 6:10. Využití: 3:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 8472.

Sestavy:

Německo: Endras - Ehrhoff, Zerressen, Akdag, Hördler, Reul, Ebner, Daschner - Kink, Hospelt, Krämmer - Reimer, Raedeke, Ehliz - Gogulla, Hager, Schütz - Oppenheimer, Noebels, Tiffels - Plachta. Trenéři: Sturm, Hecht, Abstreiter a Ward.

ČR: Furch - Rutta, Polášek, Kundrátek, Šulák, M. Doudera, D. Sklenička, Košťálek, D. Musil - Radil, P. Vrána, T. Zohorna - Kašpar, Horák, Sekáč - Hyka, P. Holík, Lenc - Lev, R. Hanzl, D. Kubalík. Trenéři: Jandač, Kalous, Špaček a Prospal.