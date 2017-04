České Budějovice - Čeští hokejisté porazili v Českých Budějovicích Finsko 3:2 a vítězně tak vstoupili do Carlson hokejových her. Svěřenci trenéra Josefa Jandače sice prohrávali 0:2, ale brankami Romana Červenky, Jana Rutty a Robina Hanzla zápas otočili.

Další duel na domácí akci seriálu Euro Hockey Tour čeká české reprezentanty v sobotu, kdy se utkají se Švédskem.

Český tým začal aktivně a již v první minutě nebezpečně střílel Červenka. Do vedení se však dostali Finové. Pihlström ideálně usměrnil střelu Hietanena od modré čáry a Mrázek, který do té doby neměl ani jeden zákrok, kapituloval. Vyrovnat mohl Červenka, ale Säteriho z brejku nepřekonal a tak udeřili opět Seveřané. Mrázek vyrazil střelu Vittasmäkiho jen k volnému Miro Aaltonenovi a Finsko vedlo ve vyprodané Budvar aréně již 2:0.

V polovině první třetiny se do další příležitosti dostal opět Červenka, ani tentokrát však finského gólmana nepřelstil. Při hře čtyři na čtyři mohl zvýšit vedení hostů Filppula, Mrázek se ale znovu překonat nenechal. V 15. minutě přišla chvíle aktivního Červenky, jehož ideálně našel Holík a útočník Fribourgu se dočkal 34. gólu v reprezentaci. Vyrovnat mohl vzápětí Vrána, nestihl však puk usměrnit za Säteriho záda.

Hned na začátku druhé třetiny prověřil Mrázkovu připravenost Miro Aaltonen, poté ale měli více ze hry Češi. I díky přesilovým hrám. Krátce před polovinou duelu si Jandačův výběr zahrál 51 sekund v pěti proti třem, ke skórování mu ale nepomohl ani předcházející oddechový čas. V pokračující klasické početní výhodě však už Rutta vyrovnal.

Otočit duel na českou stranu mohl po přečíslení dva na jednoho Voráček, Säteriho ale nepřekonal. Na druhé straně v obdobné situaci zahrozil Osala, ani on se gólu nedočkal. Domácí byli výrazně střelecky aktivnější, do vedení se však dostali až ve 46. minutě, kdy Hanzl na brankovišti dotlačil za záda finského gólmana puk po Kašparově přihrávce.

Přidat uklidňující čtvrtý gól mohl výborně hrající Červenka, druhé trefy v zápase se ale nedočkal. Seveřané s šesti hráči z NHL v sestavě dělali vše proto, aby vyrovnali. Práci tak měl i Mrázek. V 57. minutě mohl duel rozhodnout Sekáč, přečíslení dva na jednoho ale ideálně nezakončil. Mrzet jej to ale nemuselo, neboť Češi těsnou výhru udrželi i při závěrečné power play povýšené vyloučením Kempného.

Hlasy po zápase

Josef Jandač (trenér): "Neměli jsme nejšťastnější vstup do zápasu. Hráli jsme celkem dobře, ale soupeř se k nám dostal poprvé do třetiny a hned z toho byl gól. Vzápětí přišel po podobné situaci další. Moc příjemné to nebylo, ale na druhou stranu bylo ještě dost času se zápasem něco udělat. Postupně jsme přidávali na obrátkách a zaslouženě jsme utkání otočili."

Petr Mrázek (brankář): "Nechytal jsme asi tři týdny zápas a oni hned z prvního útoku dali gól. Je to nepříjemné pro gólmana, ale je tam od toho, aby byl psychicky odolný a v takových chvílích se potom zvedl a už nepustil žádný gól. My jsme hráli dobře, útočili jsme a hráli jsme i dobře do obrany. Já jsem se ze svého pohledu prvních patnáct minut trápil, hledal jsem bránu, led je trochu jiný a ztrácel jsem trošku puky. Je to trošku nezvyk s těmi reklamami na ledě a na mantinelech. Pak jsem si trochu sednul a bylo to lepší."

Jakub Voráček (útočník): "Podle mého názoru jsme hráli dobře. Měli jsme dobrý začátek, měli jsme tam pár šancí. Bohužel jsme dostali dva slepené góly po takových blbých odrazech. My jsme ale nepanikařili, hráli jsme dál stejně a nakonec jsme vyhráli. Měli jsme hodně šancí, hráli jsem dobře dozadu i jsme měli dobrá oslabení. Takže určitě vládne spokojenost."

Robin Hanzl (útočník): "Byl to povedený zápas. Dostali jsme dva rychlé góly po totožných situacích, kdy jsme si dobře nerozebrali hráče. I tak jsme ale první třetinu odehráli lépe než soupeř. Obrat byl zasloužený, pořád jsme se do nic tlačili a šancí jsme měli podle mého více. Věděli jsme, že když budeme pokračovat v naší hře, zápas otočíme."

Radko Gudas (obránce): "Dostali jsme rychlé dva góly, ale to se stává. To je hokej. Kluci se semkli a je vidět, že máme vůli a dotáhli jsme zápas do vítězného konce. Nezačali jsme špatně, ale v obraně si musíme dávat větší pozor a zapracovat na dorážkách. Myslím si, že si k tomu sedneme a řekneme, jak hrát jinak."

ČR - Finsko 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Červenka (Holík, Voráček), 30. Rutta (Kempný), 46. R. Hanzl (Kašpar) - 3. Pihlström (Hietanen, Vittasmäki), 8. M. Aaltonen (Vittasmäki, Rantanen). Rozhodčí: Gofman, Buturlin (oba Rus.) - Brejcha, Suchánek (oba ČR). Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 6205.

Sestavy:

ČR: Mrázek - Gudas, Krejčík, Kundrátek, Kempný, Šimek, J. Kindl, Rutta, Kolář - Voráček, Holík, Červenka - Radil, Jan Kovář, Sekáč - Řepík, Vrána, Birner - Kašpar, R. Hanzl, Lev. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav Prospal.

Finsko: Säteri - Honka, Ohtamaa, Lajunen, Jaakola, Hietanen, Vittasmäki, Kukkonen - Puljujärvi, Filppula, Aho - Rantanen, M. Aaltonen, Hintz - J. Aaltonen, Kemppainen, Pyörälä - Hännikäinen, Pihlström, Osala. Trenér: Lauri Marjamäki.

Švédové otočili duel s hokejisty Ruska, vyhráli 4:3 v prodloužení

Hokejisté Švédska porazili ve svém úvodním vystoupení v rámci Carlson hokejových her, které se odehrálo jako jediné ve Stockholmu, Rusko 4:3 v prodloužení. Sborná tak utrpěla teprve druhou porážku z deseti utkání v sérii Euro Hockey Tour této sezony. O výhře Tre kronor rozhodl v čase 64:08 útočník Gabriel Landeskog.

Domácí Seveřané s řadou posil z NHL se v první třetině hledali a prohráli ji na střely mezi tyče vysoko 6:14. Úvodní aktivitu sborné korunoval v osmé minutě šťastnou vedoucí trefou Mozjakin. Rusové pak sice nevyužili přesilovku, ale v polovině 18. minuty procedil Antipin kotouč skrze gólmana Läcka a zvýšil na 2:0 pro hosty.

Druhá dvacetiminutovka byla vyrovnanější. Ani Švédům nevyšla jejich první početní výhoda. Vasilevskij přesto zanedlouho kapituloval, když ve 27. minutě tečoval kotouč mimo jeho dosah Elias Lindholm. Rusko ale mělo svůj dvoubrankový náskok brzy zpět - krátce po polovině základní hrací doby využil po 35 vteřinách přesilovku Mozjakin. Dvě další početní výhody hostujícího celku v krátkém sledu přišly vniveč.

Na začátku třetí části se proti pravidlům provinil naopak Mironov a ve hře pět na čtyři se z mezikruží trefil John Klingberg. Švédům pak vyšla i přesilovka v 51. minutě, kdy po pouhých pěti vteřinách početní výhody vyrovnal na 3:3 Omark, jemuž se podařilo pohotově sklepnout ze vzduchu Raskův střelecký pokus.

O vítězi nakonec před více než osmi tisíci diváky rozhodovalo až prodloužení, které ukončil Landeskog, jenž se dostal až před Vasilevského a zblízka poslal bekhendem puk pod horní tyčku.

Švédsko - Rusko 4:3 v prodloužení (0:2, 1:1, 2:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 27. E. Lindholm (C. Rosén, Omark), 44. J. Klingberg (Landeskog, Söderberg), 51. Omark (Rask, Stralman), 65. Landeskog (Söderberg) - 8. Mozjakin (Tkačov), 18. Antipin (Tkačov, Mozjakin), 31. Mozjakin (Tkačov). Rozhodčí: Kaukokari, Vikman (oba Fin.) - Ahlén (Švéd.), Waldejer (Nor.). Vyloučení: 6:3. Využití: 2:1. Diváci: 8094.

Sestavy:

Švédsko: Läck - Stralman, Hedman, J. Klingberg, Ekman-Larsson, Holm, C. Rosén, Tömmernes - E. Lindholm, Rask, Omark - Kempe, P. Lindholm, Everberg - Gynge, Söderberg, Landeskog - Nordström, J. Lundqvist, C. Klingberg. Trenér: Rikard Grönborg.

Rusko: Vasilevskij - Kiselevič, Gavrikov, A. Bělov, Antipin, Provorov, Mironov, Bereglazov, Zub - Tělegin, Andronov, Ničuškin - Mozjakin, Tkačov, Plotnikov - Gusev, Namestnikov, Kučerov - Ljubimov, Svetlakov, Burdasov. Trenér: Oleg Znarok.

Tabulka:

1. ČR 1 1 0 0 0 3:2 3 2. Švédsko 1 0 1 0 0 4:3 2 3. Rusko 1 0 0 1 0 3:4 1 4. Finsko 1 0 0 0 1 2:3 0

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. Rusko 10 8 0 1 1 34:19 25 2. ČR 10 5 0 0 5 32:31 15 3. Švédsko 10 3 1 0 6 27:32 11 4. Finsko 10 3 0 0 7 24:35 9